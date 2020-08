Maas pocht auf demilitarisierte Zone um libysche Stadt Sirte

Tripolis/Berlin (Reuters) - Im Libyen-Konflikt hat Außenminister Heiko Maas die Einrichtung einer demilitarisierten Zone rund um die Stadt Sirte gefordert.

"Wir sehen in Libyen im Moment eine trügerische Ruhe", sagte Maas am Montag nach seiner Ankunft in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Beide Bürgerkriegsparteien und ihre internationalen Verbündeten rüsteten das nordafrikanische Land aber weiter massiv auf und hielten an Vorbedingungen für einen bereits beschlossenen Waffenstillstand fest. Er werde deshalb mit der libyschen Regierung über die Lage sprechen und für "die Einrichtung einer demilitarisierten Zone rund um Sirte werben". Mit dem Vorsitzenden der Nationalen Ölgesellschaft wolle er über die Ölblockade in dem Land sprechen. Zudem forderte Maas, dass die Flüchtlingslager in der Wüste geschlossen und Alternativen nahe der Städte geschaffen werden müssten.

Der Bürgerkrieg in Libyen wird auch Thema seiner anschließenden Reise nach Abu Dhabi sein. Maas lobte, dass die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit der Aufnahme der Beziehungen zu Israel einen wichtigen Beitrag für den Frieden in der Region geleistet hätten. Er erwarte nun auch positive Signale zum Konflikt in Libyen, wo die VAE den abtrünnigen General Chalifa Haftar militärisch unterstützen. "Nur wer sich an einem politischen Prozess beteiligt, wird Teil der Zukunft Libyens sein", sagte Maas.