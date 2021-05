Maas pocht auf EU-Zusagen an Westbalkan-Länder

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas pocht darauf, dass die EU ihre Zusagen an die Westbalkan-Länder Nordmazedonien, Albanien und Kosovo einhält.

Die EU müsse "so schnell wie möglich" den Beitrittprozess mit Nordmazedonien und Albanien mit einer Beitrittskonferenz starten, sagte Maas am Montag nach einem Treffen mit dem nordmazedonischen Kollegen Bujar Osmani. Zuvor hatte er bereits kritisiert, dass die EU die zugesagte Visaliberalisierung für den Kosovo nicht umsetzt. In beiden Fällen gelten vor allem Frankreich und die Niederlande als Bremser - im Falle Nordmazedoniens auch Bulgarien.

Nordmazedonien habe die von der EU geforderten Voraussetzungen für die Aufnahme von Verhandlungen erfüllt, betonte Maas. Deshalb gehe es darum, das Vertrauen in die EU nicht zu erschüttern. Es sei im Eigeninteresse der EU, dass man nach Montenegro und Serbien jetzt auch mit Albanien und Nordmazedonien Beitrittsgespräche beginne. Widerstand gegen eine weitere Annäherung an die EU von muslimischen Westbalkan-Staaten gibt es nach Angaben von EU-Diplomaten aus innenpolitischen Gründen vor allem aus den Niederlanden und Frankreich.