Maas - Rückholung mutmaßlicher IS-Unterstützerinnen war Kraftakt

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Rückholaktion von acht deutschen Frauen und ihren 23 Kindern aus einem Gefangenenlager für IS-Anhänger in Nordostsyrien als "Kraftakt" bezeichnet.

"Die Kinder trifft keine Schuld an ihrer Lage. Es ist richtig, dass wir alles dafür tun, ihnen ein Leben in Sicherheit und einem guten Umfeld zu ermöglichen", sagte Maas am Donnertag. Die Mütter müssten sich aber vor der Strafjustiz für ihr Handeln verantworten. In der Nacht zuvor waren die 31 Personen nach Deutschland gebracht worden. Nach Angaben des Generalbundesanwalts wurden drei der Frauen wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Gruppierung bei der Einreise festgenommen. Ihren wird vorgeworfen, nach Syrien gereist zu sein, um dort die Islamisten-Miliz Islamischer Staat (IS) zu unterstützen.

Die Kurden in Nordostsyrien verwalten das Lager Roj mit IS-Anhängern und dringen ebenso wie die USA seit Jahren darauf, dass europäische Länder wie Deutschland ihre Staatsangehörigen zurücknehmen sollen, die sich dort befinden. Maas räumte ein, dass die Lage in der Region sehr schwierig sei und Millionen Menschen Hilfe bräuchten. "Unseren Ansprechpartnern vor Ort, vor allem der kurdischen Selbstverwaltung in Nordostsyrien, gebührt großer Dank dafür, dass sie uns dennoch in den vergangenen Monaten nach Kräften bei der intensiven Vorbereitung unterstützt haben", teilte der Außenminister mit. Er dankte zudem den USA und Dänemark, die die Rückholung möglich gemacht hätten.