Maas sieht Taliban-Rede vor Vereinten Nationen kritisch

New York/Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich kritisch zu Spekulationen geäußert, dass ein Taliban-Vertreter diese Woche vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen für Afghanistan redet.

"Eine Ansprache vor den Vollversammlung der UN ist nicht der geeignete Rahmen, um in der Sache weiterzukommen", sagte Maas am Mittwoch in New York. Maas sprach von einer "Showeinlage", die nicht hilfreich wäre. Wichtiger wäre, dass die Taliban die Anforderungen der internationalen Gemeinschaft erfüllen. Sie sollten die Menschen- und Frauenrechte einhalten und eine inklusive Regierung bilden. "Davon wird abhängen, wie die Kommunikation mit den Taliban sich gestalten wird", sagte der SPD-Politiker. Hintergrund ist das Ringen der neuen Taliban-Regierung um internationale diplomatische Anerkennung.