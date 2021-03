Maas - Türkei setzt mit Austritt aus Istanbul-Konvention "falsches Zeichen"

Istanbul (Reuters) - Außenminister Heiko Maas und andere EU-Außenminister haben die türkische Regierung scharf für ihren Austritt aus einem internationalen Abkommen zum Schutz von Frauen kritisiert.

Die Aufkündigung der Istanbul-Konvention sowie das Verbotsverfahren gegen die prokurdische Partei HDP seien "absolut die falschen Zeichen", sagte Maas am Montag in Brüssel vor den Beratungen der EU-Außenminister. Im Konflikt mit Griechenland über Gasrechte im östlichen Mittelmeer gebe es dagegen Entspannungen. Deshalb gebe es in den Beziehungen zur Türkei "Licht und Schatten", sagte Maas. Man müsse weiter im Dialog bleiben, um auch über kritische Themen reden zu können. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn griff die türkische Regierung dagegen scharf an. Die EU-Außenminister wollen im Vorfeld des EU-Gipfels am Donnerstag über die Beziehungen zur Türkei beraten. Dabei geht es auch um die Frage möglicher Sanktionen.

Bereits am Wochenende hatten EU-Vertreter, der Europarat und die US-Regierung die Türkei aufgefordert, die Entscheidung zum Austritt aus der Istanbul-Konvention aus dem Jahr 2011 rückgängig zu machen. Diese fordert einen besseren Schutz von Frauen etwa auch vor häuslicher Gewalt. Die türkische Regierung hatte am Samstag den Austritt aus dem internationalen Abkommen mit dem Argument beschlossen, dass Frauen durch türkische Gesetze geschützt würden. US-Präsident Joe Biden hatte den Schritt als "sehr enttäuschend" bezeichnet. In der Türkei haben sich einer Nichtregierungsorganisation zufolge die Morde an Frauen in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht.