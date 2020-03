Maas und Visegrad-Staaten klammern Flüchtlingsthema in Erklärung aus

BERLIN/PRAG (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas und seine Kollegen aus Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei haben sich gemeinsam für eine "ehrgeizige Rolle" der Europäischen Union in der internationalen Politik ausgesprochen. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es am Freitag im Anschluss an eine Videokonferenz, dass eine "verantwortungsvolle globale Führungsrolle der EU" eine auf internationalen Abkommen und Organisationen basierende Weltordnung stärken könne. Das Hauptstreitthema Flüchtlinge klammerten die vier Minister in ihrer Erklärung aber komplett aus.

Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei haben ihre Kräfte in der sogenannten Visegrad-Gruppe gebündelt, um so ihre Interessen in Europa kraftvoller vertreten zu können. Die vier Staaten haben sich unter anderem durch eine harte Haltung gegen die Aufnahme von Flüchtlingen hervorgetan. Deutschland tritt dagegen für eine ausgewogene Verteilung von Flüchtlingen in der EU ein.

Dass das Thema in der Erklärung keine Erwähnung fand, ist angesichts der tiefgreifenden Differenzen nicht überraschend. Über Migrationsfragen und vor allem die dramatische Situation der nach Europa drängenden syrischen Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze wurde nach Angaben von deutscher Seite aber gesprochen.

Das Treffen sollte eigentlich in Prag stattfinden, wurde dann aber wegen der Corona-Krise in eine Videokonferenz umgewandelt. Die Ausbreitung des Virus selbst war auch Thema. "Wir müssen unsere Abstimmung in Europa in der gegenwärtigen Krise weiter verbessern. Dabei hat dieses virtuelle Treffen geholfen", sagte Maas dazu. "Diese Premiere heute hat deutlich gemacht, dass die internationale Zusammenarbeit unter dem Corona-Virus nicht leiden muss. Gerade in Corona-Zeiten brauchen wir mehr, nicht weniger internationale Zusammenarbeit."/mfi/DP/nas