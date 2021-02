Maas verurteilt Militärputsch in Myanmar

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Machtübernahme des Militärs in Myanmar verurteilt.

Der Putsch gefährde den Fortschritt, der in dem Land bislang auf dem Weg in eine Demokratie eingeleitet worden sei, erklärte Maas am Montag in Berlin. Die festgenommenen Mitglieder von Parlament und Regierung, einschließlich der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, müssten umgehend freigelassen werden. Die Streitkräfte des Landes hatten zuvor den Notstand ausgerufen und die Machtübergabe an Militärchef Min Aung Hlaing erklärt. Suu Kyi und weitere hochrangige Mitglieder der Regierungspartei Nationalen Liga für Demokratie (NLD) seien "wegen Wahlbetrugs" festgesetzt worden, hieß es weiter.