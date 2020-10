Maas warnt - No-Deal-Brexit wäre unverantwortlich

Berlin (Reuters) - Außenminister Heiko Maas hat einen No-Deal-Brexit auch angesichts der Corona-Krise als unverantwortlich bezeichnet und alle Seiten zu Kompromissen aufgefordert.

Die EU habe eine konstruktive Haltung und wolle eine Einigung mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen, sagte Maas am Montag in Berlin vor einem Treffen mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Die Corona-Krise erschwere das Leben der Menschen sowohl im Königreich als auch in der EU. "Deshalb wäre es völlig unverantwortlich, ihnen in dieser Lage noch zusätzliche Probleme durch einen No-Deal aufzubürden", warnte Maas.

Besonders wichtig sei dabei eine Lösung für das künftige Grenzregime zwischen Irland und Nordirland sowie ein fairer Wettweber und die Einheit des EU-Binnenmarktes, sagte der SPD-Politiker. Den Konflikt über Fischereifragen, der Frankreich besonders wichtig ist, erwähnte Maas nicht. "Die EU verhandelt mit einem großen Einigungswillen", betonte der Außenminister. Die EU-27 stünden voll hinter Barnier als EU-Vermittler. Ziel sei es weiterhin, eine "enge und ambitionierte Partnerschaft" mit Großbritannien zu vereinbaren. Barnier wird auch mit Kanzlerin Angela Merkel zusammentreffen.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte sich zuvor gelassen angesichts eines möglichen Scheiterns der Brexit-Gespräche mit der EU gezeigt.[nL8N2GV083] Großbritannien ist nach dem EU-Austritt im Januar gegenwärtig in einer Übergangsphase, in der europäische Regeln noch angewendet werden. Diese endet am 31. Dezember. Weil die Parlamente in der EU und Großbritannien Zeit für die Ratifizierung eines Abkommens brauchen, muss es eigentlich noch im Oktober einen Abschluss der Verhandlungen geben.