Maas zu EU-Gipfel: Weiter gesprungen, als viele uns zugetraut haben

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Heiko Maas hat die Einigung der EU-Staaten auf das Milliardenpaket gegen die Corona-Krise begrüßt. "Auch wenn der Anlauf lang war: Am Ende sind wir weiter gesprungen, als uns viele zugetraut haben", erklärte der SPD-Politiker am Dienstagmorgen vor einer Reise nach Griechenland.

"Die Europäische Union zeigt, dass sie auch in der schwersten Wirtschaftskrise ihrer Geschichte in der Lage ist, entschlossen und solidarisch zu handeln", sagte Maas einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes zufolge. Das sei "ein starkes Fundament, um alle Bürgerinnen und Bürger in Europa gut durch diese Krise zu bringen".

Zuvor hatten die 27 EU-Staaten nach viertägigen Verhandlungen das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte vereinbart. Zusammen umfasst es 1,8 Billionen Euro - davon 1074 Milliarden Euro für den nächsten siebenjährigen Haushaltsrahmen und 750 Milliarden Euro für ein Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Folgen der Pandemiekrise./sku/DP/men