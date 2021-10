Maas zu Polen - EU-Regeln "voll und ganz umsetzen"

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat Polen zur Einhaltung von EU-Recht aufgefordert.

"Wenn ein Land sich politisch dafür entscheidet, Teil der EU zu sein, muss es auch dafür Sorge tragen, die vereinbarten Regeln voll und ganz umzusetzen", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Freitag. "Mitglied in der Europäischen Union zu sein, bedeutet, dass wir gemeinsame Werte verfolgen, von einem starken gemeinsamen Binnenmarkt profitieren und mit einer Stimme sprechen." Die Bundesregierung unterstütze die EU-Kommission, "dem europäischen Recht überall in der EU Geltung zu verschaffen".

Maas bezog sich mit seinen Äußerungen auf das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, wonach Teile des polnischen Rechts über der EU-Gesetzgebung stehen. Unions-Fraktionsvize Katja Leikert sagte der Nachrichtenagentur Reuters, das Urteil sei "sehr besorgniserregend". Es befeuere Forderungen nach einem Austritt Polens aus der Europäischen Union. Notwendig sei jetzt, die Konflikte in einem Dialog zu klären. "Dagegen werden einfache Forderungen nach einem sofortigen Aussetzen von EU-Zahlungen oder dem Rauswurf Polens aus der EU nur die antieuropäischen Kräfte in Warschau bekräftigen und die Eskalationsspirale beschleunigen", sagte Leikert.