Mabinogis G25 Hypernova: Eclipse-Update am 17. Dezember!

Zeitlich begrenztes G25 Precursor Event, Winter 2020 Master Plan, Hyper Bingo Event und mehr

Nexons Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) Mabinogi hat heute den ersten Teil seines neuen G25-Updates Hypernova: Eclipse vorgestellt, das die 6. Nacht der sieben Albträume erforscht und am 17. Dezember zwei neue NPCs vorstellt. Während Milletians auf das Update und das Update-Event Hyper Bingo warten, können sie am G25 Precursor Event und am Winter 2020 Masterplan teilnehmen, die ab sofort verfügbar sind.

Mabinogi (Graphic: Business Wire)

Ab dem 17. Dezember können die Spieler die letzte Geschichte von Kapitel 7 erkunden und mehr über Papst Etain erfahren, der ihre mächtige Kraft vom Gott der Liebe erhalten hat, und Enya, eine Gläubige von Lymilark und Mitglied des Hofes des Papstes.

Darüber hinaus wird bis zum 14. Januar ein neues Hyper Bingo Event mit großartigen Belohnungen wie Schmiedewerkzeugen, neuer Figur, Gutschein für den 2. Titel, Outfits, Stühlen und vielem mehr spielbar sein.

Um sich auf Mabinogi G25 vorzubereiten: Hypernova-Update: Spieler können an einer Reihe von zeitlich begrenzten In-Game-Events teilnehmen, die ab sofort verfügbar sind:



Bis zum 17. Dezember können Spieler Caravan Joe auf dem Dunbarton Town Square helfen, süße Belohnungen wie die Black Combo Card, die Skill Black Combo Card Exchange Coupons und das Black Moon Stone Fragment zu erhalten, um zu wachsen und um Edelsteine zu sammeln.



Winter 2020 Master Plan: Bis zum 11. Februar können Spieler viele Buffs und Hotday-Prämien erhalten, darunter Schmiedewerkzeuge und Upgrade-Steine, tägliche kostenlose Wiedergeburten, neues verbessertes Geschicklichkeitstraining EXP und Ranglistenboni, Erfolgsquote bei Echostone-Upgrades und vieles mehr. Ebenfalls erhältlich sind neue Outfits, Flügel, die verzauberte Schriftrolle, Gutscheinen für den 2. Titel und vieles mehr, die mit den Wintermünzen gekauft werden können, die Spieler durch das Event verdienen können.



Der zweite Teil des Mabinogi G25-Updates, Hypernova: Glyphwright, wird im Januar verfügbar sein und ist die letzte und siebte Nacht der sieben Albträume.

Um über Mabinogi auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie die offizielle Website und folgen Sie @mabinogi auf Facebook, um die neuesten Updates zu erhalten.

