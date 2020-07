Macatawa Bank meldet Dividende

Die Macatawa Bank Corporation (ISIN: US5542251021, NASDAQ: MCBC), Muttergesellschaft der Macatawa Bank, zahlt unverändert eine Quartalsdividende von 0,08 US-Dollar. Die nächste Auszahlung erfolgt am 27. August 2020 (Record date: 11. August 2020).

Auf Jahressicht schüttet der Konzern aus Holland, Michigan, somit 0,32 US-Dollar aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 7,20 US-Dollar (Stand: 27. Juli 2020) einer Dividendenrendite von 4,44 Prozent.

Die Macatawa Bank Corporation ist die Holdinggesellschaft der Macatawa Bank. Das Unternehmen mit Sitz in Holland, Michigan, bietet den Kunden in über 25 Filialen Bank-, Privat- und Geschäftskredite sowie Vermögensverwaltungs- und E-Commerce-Dienstleistungen in den Bezirken Kent, Ottawa und Northern Allegan Counties an.

Die Aktie des Unternehmens ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 35,4 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 245,6 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de