Macerich kürzt die Dividende

Der amerikanische Immobilienkonzern Macerich Company (ISIN: US5543821012, NYSE: MAC) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,50 US-Dollar ausbezahlen. Das Unternehmen kürzt seine Quartalsdividende somit um ein Drittel nach zuvor 75 Cents pro Aktie. Die Zahlung erfolgt zu 20 Prozent in bar und zu 80 Prozent in Form von Stammaktien. Die nächste Auszahlung erfolgt am 3. Juni 2020 (Record date: 22. April 2020).

Macerich besitzt und verwaltet Shopping-Malls in den USA. Aktuell ist der Real Estate Investment Trust (REIT) an 47 regionalen Shopping-Malls beteiligt. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 241,84 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 246,87 Mio. US-Dollar). Im Gesamtjahr 2019 betrug der Umsatz 927,46 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 960,35 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 64,12 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de