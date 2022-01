Macht die Amazon-Partnerschaft von Venmo PayPal unaufhaltsam?

Der digitale Zahlungsverkehrsriese PayPal Holdings hat gerade eine neue Partnerschaft geschlossen, die das Geschäft in Zukunft erheblich vorantreiben kann. Ab diesem Jahr werden Kunden von Amazon in den USA Venmo an der Kasse nutzen können. Nachdem sich PayPal kürzlich von eBay getrennt hat, arbeitet es nun wieder mit einem großen E-Commerce-Unternehmen zusammen.

Der Anstieg des Online-Shoppings geht sicherlich Hand in Hand mit dem Wachstum des elektronischen Zahlungsverkehrs. Aber für PayPal, dem es ohnehin schon gut ging (Umsatz und Gewinn stiegen von 2015 bis 2020 um 132 bzw. 242 %), hat dies das Potenzial, das Spiel zu verändern.

Lies weiter, um herauszufinden, was dieser Deal für PayPal bedeutet.

Venmo ist sofort mehr wert

Vor dieser Partnerschaft war Venmo bereits ein boomendes Tool für persönliche Finanzen mit rund 75 Millionen aktiven Kunden (Stand: 30. Juni 2021). Mit der mobilen App können die Menschen Geld senden und empfangen, Geld ausgeben und einkaufen und in Kryptowährungen investieren. Mit der Möglichkeit, bei Amazon zu bezahlen, wird der Nutzen eines Venmo-Kontos aus Sicht der Nutzer noch deutlicher.

Wenn du etwas bei Amazon kaufen wolltest, gab es nur die Möglichkeit, mit einer Debit- oder Kreditkarte zu bezahlen. Venmo ist der erste Zahlungsdienst eines Drittanbieters, der in die Kaufabwicklung integriert ist. Damit ist PayPal, dessen Zahlungsnetzwerk nicht einmal auf Amazon verfügbar ist, eine Klasse für sich und kann vom enormen Wachstum des Onlinehändlers profitieren.

Die genauen Details der Partnerschaft sind zwar nicht bekannt, aber das Managementteam von PayPal räumt ein, dass ein großer Händler wie Amazon aufgrund seiner Größe günstige Preise haben wird. Letztendlich geht es aber darum, eine Zahlungsoption zu sein, die an mehr Orten verfügbar ist. „Die Verbreitung der Akzeptanz ist für uns sehr wichtig“, sagte John Rainey, CFO von PayPal, bei der Telefonkonferenz zum dritten Quartal.

Wäre Venmo ein eigenständiges Unternehmen, hätte diese neue Partnerschaft die Bewertung des Unternehmens deutlich erhöht.

PayPals Bestreben, Venmo zu monetarisieren

Venmo generiert Einnahmen aus seinen Venmo Debit- und Kreditkartenprodukten, Händler- und Überweisungsgebühren sowie aus seiner Uber-Partnerschaft. Im letzten Quartal lag das Gesamtzahlungsvolumen (TPV) auf der Venmo-Plattform bei 60 Mrd. US-Dollar, 36 % mehr als im Vorjahr. Obwohl dies 19 % des gesamten TPV von PayPal ausmacht, wird prognostiziert, dass Venmo im Jahr 2021 nur 3,6 % des Umsatzes des Unternehmens ausmachen wird. Es gibt also eine große Chance, die beliebte Verbraucher-App zu monetarisieren.

Aber laut Rainey „wird Amazon die Nadel eher beim TPV als beim Umsatz bewegen“. Wir dürfen nicht vergessen, dass das übergeordnete Ziel darin besteht, als Zahlungsoption allgegenwärtig zu sein. Die große Nutzerbasis der Millennials von Venmo kauft wahrscheinlich auch schon viel bei Amazon ein. Die beiden zusammenzubringen, scheint ein logischer Schritt zu sein, um das Engagement zu steigern.

Auch wenn die Amazon-Partnerschaft aus finanzieller Sicht keine bedeutenden Auswirkungen auf PayPal haben wird, zeigt sie doch, wie stark das Zahlungsunternehmen ist. Amazon hat noch nie mit einem anderen Zahlungsdienstleister zusammengearbeitet, daher ist der Deal mit PayPal ein Gütesiegel für dessen Markennamen, seinen Fokus auf Sicherheit und seine riesige Nutzerbasis. Welche anderen hochkarätigen Kooperationen können CEO Dan Schulman und sein Team in Zukunft noch eingehen?

PayPal war bereits unaufhaltsam. Die Partnerschaft mit Amazon hat das nur bestätigt.

Der Artikel Macht die Amazon-Partnerschaft von Venmo PayPal unaufhaltsam? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

