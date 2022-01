Macht die Fed ernst? Aktien & Kryptowährungen auf Tauchstation

Die Fed will auf die hohen Inflation in den USA reagieren und kräftig an der Zinsschraube drehen. Das sorgt bei den Aktienanlegern und auch am Kryptomarkt für viel Schrecken und viele Anleger nehmen Reißaus. Wer besonders unter den steigenden Zinsen leidet, welche Rolle der Ukraine-Konflikt am Ölmarkt hat und wie die Derivate-Anleger auf die Gemengelage reagieren verrät Kemal Bagci, BNP Paribas, im Marktgespräch mit Cornelia Frey.