Mack-Cali Realty gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Immobilienkonzern Mack-Cali Realty Corp. (ISIN: US5544891048, NYSE: CLI) zahlt eine Quartalsdividende von 0,20 US-Dollar aus, wie am Montag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 14. April 2019 (Record date: 2. April 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,80 US-Dollar ausbezahlt.

Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 14,47 US-Dollar (Stand: 23. März 2020) und unter Zugrundelegung der derzeitigen Auszahlungsweise 5,53 Prozent.

Mack-Cali Realty ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist 1949 von den Brüdern John J. Cali und Angelo R. Cali und ihrem Freund Edward Leshowitz unter dem Namen „Cali Associates“ gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Edison - im US-Bundesstaat New Jersey. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 86,67 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 90,28 Mio. US-Dollar), wie am 26. Februar berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2020 liegt der Wert an der Wall Street mit 37,44 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 23. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion My7Dividends.de