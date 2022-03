Macron arbeitet in Jeans und Fallschirmjäger-Pulli im Élyséepalast

PARIS (dpa-AFX) - Staatsmann mit Bartstoppeln, Jeans und Kapuzenpulli: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich während seiner diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Krieg im informellen Look im Élyséepalast fotografieren lassen. Die Bilder der Élyséefotografin Soazig de la Moissonniere zeigen Macron, unrasiert und mit Augenringen, am Sonntag mit Akten unter dem Arm sowie an seinem Schreibtisch in den prunkvollen Räumen des Pariser Regierungspalastes. Am Sonntag telefonierte er unter anderem mit US-Präsident Joe Biden und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Dabei hat Macrons Outfit auch einen militärischen Touch: Das Logo "CPA 10" auf seinem schwarzen Hoodie steht für eine französische Fallschirmjäger-Spezialeinheit, die für Kommandooperationen, zur Aufklärung und speziellen Erkundungen eingesetzt wird.

Macron (44), der sich üblicherweise tadellos elegant auf nationalem und internationalem Parkett bewegt, lässt sich immer wieder auch in Freizeitkleidung fotografieren. Während einer Corona-Infektion etwa zeigte er sich in einem Video in einem Pulli. In Fußballkleidung kickte er im Herbst auch bei einem Benefizspiel mit.

Knapp einen Monat vor Beginn der Präsidentschaftswahl stießen die von der Fotografin auf Instagram geteilten Bilder des Präsidenten auf ein geteiltes Echo. Die harte Arbeit und Konzentration des Präsidenten in schwierigen Zeiten sei auf den Fotos gut zu sehen, kommentierten etliche. "Dicht beim Volk, weil er Schlabber-Look trägt", meinte jemand anderes, der das alles eher für eine Inszenierung hielt./evs/DP/eas