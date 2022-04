Macron auf Stimmensuche nach Einzug in Stichwahl gegen Le Pen

Paris (Reuters) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird sich nach Angaben von Vertrauten bis zur Stichwahl in zwei Wochen gegen die Rechtaußen-Politikerin Marine Le Pen darauf konzentrieren, zusätzliche Wähler aus dem linken Lager auf seine Seite zu ziehen.

Die Bildung einer Koalition mit anderen Parteien stehe aber nicht zur Debatte, sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Montag. "Ich denke, wir haben kein Interesse an einer puzzleartigen Mehrheit, die aus kleinen Teilen besteht, die wir ständig neu ordnen müssen." Macron werde den Fokus unter anderem auf Kernthemen der politischen Linken legen, etwa der Kampf gegen den Klimawandel oder die Stärkung der Europäischen Union. Geplant sind zum Auftakt Auftritte in Arbeiter-Hochburgen im industriell geprägten Norden Frankreichs, wo Le Pen am besten abschnitt.

Macron hatte die erste Runde der Präsidentenwahl am Sonntag gewonnen. Er erhielt nach Auszählung nahezu aller Stimmen 27,6 Prozent der Stimmen. Damit verfehlte er die absolute Mehrheit und muss daher am 24. April in eine Stichwahl, bei der auf Le Pen trifft, die mit 23,4 Prozent der Stimmen auf Platz zwei landete. Das Duell gab es bereits 2017. Damals setzte sich der sozialliberale Macron klar durch. Diesmal rechnen Demoskopen mit einem deutlich knapperen Rennen. Umfragen sehen Macron bei 51 Prozent und Le Pen bei 49 Prozent. Entscheidend für den Präsidenten dürfte daher nun sein, Wähler aus den linken und bürgerlichen Lagern von sich zu überzeugen.