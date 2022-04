Macron dankt Wahlhelfern: 'Schlagendes Herz unserer Demokratie'

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat nach seiner Stimmabgabe bei der Endrunde der Präsidentschaftswahl am Sonntag den Wahlhelfern gedankt. "Vielen Dank an Tausende von Franzosen und Französinnen, die es ermöglichen, dass die Wahlen stattfinden können", teilte Macron per Twitter mit. "In den Wahllokalen unserer Städte und Dörfer sind Sie das schlagende Herz unserer Demokratie." Macron gab seine Stimme am Mittag im nordfranzösischen Badeort Le-Touquet-Paris-Plage ab./rbo/DP/jha