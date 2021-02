Macron für beschleunigte Corona-Impfungen in armen Ländern

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron macht sich für eine weltweit gerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen stark. Impfungen in armen Ländern müssten beschleunigt werden, ein "Impf-Nationalismus" führe nicht weiter. Das verlautete am Montagabend aus Élyséekreisen nach einem Videotelefonat Macrons mit dem Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Aus dem Präsidialamt wurde auf das Projekt ACT Accelerator (ACT-A) der WHO hingewiesen, das Forschung und Entwicklung in der Corona-Pandemie in drei Säulen beschleunigen soll - Tests, Medikamente und Impfstoffe. Am Freitag wolle Macron mit den Organisationen sprechen, die sich bei ACT-A engagieren, hieß es.

Macron und seine Mitte-Regierung stehen in Frankreich unter Druck, da die Impfkampagne dort schleppend gestartet war. Trotz der Schwierigkeiten bekannte sich Macron mehrfach zu dem eingeschlagenen europäischen Weg. Der 43-Jährige machte das Thema Impfungen auch zur Chefsache./cb/DP/he