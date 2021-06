Macron lädt zu Gleichstellungs-Forum in Paris

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will am Mittwoch (15.20 Uhr) in Paris ein internationales Forum für die Gleichstellung von Frauen und Männern eröffnen. Es sei nötig zu handeln, denn Frauen seien von den Folgen der Corona-Pandemie besonders betroffen, hieß es aus dem Umfeld von Macron. Bei der mehrtägigen Veranstaltung werde auch die Gewalt gegen Frauen zur Sprache kommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bei der Eröffnung eine Video-Grußbotschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer richten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres oder die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton werden für das bis zum Freitag dauernde Treffen in der französischen Hauptstadt erwartet./cb/DP/jha