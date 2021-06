Macron lobt G7-Gipfel - 'positive Dynamik' in Gang gesetzt

CARBIS BAY (dpa-AFX) - Nach Ansicht von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der G7-Gipfel eine positive Dynamik in Gang gesetzt. "Bei mehreren Gelegenheiten haben Sie zu Recht die Effektivität dieser Gruppe in Frage gestellt, weil die Meinungsverschiedenheiten am Tisch uns nicht erlaubten, so schnell voranzukommen, wie wir es hätten tun sollen", sagte Macron am Sonntag nach dem dreitägigen G7-Gipfel im englischen Cornwall bei einer Pressekonferenz.

Er glaube nun aber, dass man auf diesem Gipfel eine gemeinsame Grammatik wiederentdeckt habe, bei der die G7-Staaten trotz Meinungsverschiedenheiten dennoch das Wesentliche teilten und den Willen hätten, sich zu koordinieren, um ihre Werte zu verteidigen.

Dabei ginge es auch um die "Glaubwürdigkeit unserer demokratischen Gesellschaften", so Macron weiter. Zentral sei dabei, die Verteidigung der liberalen und offenen Demokratien. "Dieses Modell ist in Gefahr." Man müsse gemeinsame Antworten finden auf die Herausforderungen der Gegenwart, vor denen man stehe - etwa bei Klimafragen oder der Frage des Wohlstands. Auf dem Gipfel habe man nun wichtige Fortschritte bei zahlreichen Fragen errungen./nau/DP/fba