Macron sichert Moldau und Georgien Unterstützung zu

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den östlichen EU-Nachbarn Moldau und Georgien im Falle eines russischen Angriffs seine Unterstützung bekräftigt. Man stehe entschlossen an ihrer Seite, um ihre Souveränität und Sicherheit zu verteidigen, sagte Macron nach Angaben des Élysée-Palasts in einem Gespräch am Samstag mit der moldauischen Präsidentin Maia Sandu und der georgischen Amtskollegin Salome Surabischwili. Man werde sie gegen jeden Versuch von Spannungen und Destabilisierung verteidigen.

Surabischwili wird Anfang kommender Woche in Paris erwartet. In den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken gibt es prorussische separatistische Bewegungen. Bereits am Freitag hatte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian gewarnt, dass Moskau seinen Angriff auf die beiden Staaten ausweiten könnte./sg/DP/stk