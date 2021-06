Macron stellt Bedeutung Europas für Nato heraus

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat anlässlich des Nato-Gipfels in Brüssel die Bedeutung Europas im westlichen Verteidigungsbündnis betont. "Europas Berufung ist es, in der morgigen Welt die Rolle einer ausgleichenden Macht zu spielen und sein Modell, seine Stimme, seine Methode weiterzutragen", schrieb Macron am Montag auf Twitter. Zudem rief er die Bündnispartner zum Zusammenhalt auf. "Lasst uns die Werte, die uns vereinen, die Regeln und Prinzipien, die unser Bündnis stützen und seine Stärke ausmachen, klar bekräftigen."

Bereits vor einigen Wochen hatte Macron verkündet, die Allianz wiederbeleben zu wollen. Vor dem Nato-Gipfel 2019 hatte er dem transatlantischen Bündnis hingegen einen "Hirntod" bescheinigt. Frankreich pocht traditionell auf eine stärkere strategische Rolle und Autonomie Europas im Bündnis und im Zusammenspiel mit den USA./rbo/DP/eas