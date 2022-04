Macron will Frankreich 'wohlwollend und respektvoll' führen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs wiedergewählter Präsident Emmanuel Macron hat für seine kommende Amtszeit einen Umgang mit den Franzosen auf Augenhöhe angekündigt. "Wir müssen auch wohlwollend und respektvoll sein", sagte Macron am Sonntagabend vor Hunderten Anhängern in Paris. "Denn unser Land steckt tief in Zweifeln und Spaltung. Wir müssen stark sein, aber niemand wird am Wegesrand zurückgelassen."

Der liberale Macron hatte sich bei der Präsidentschaftswahl gegen seine rechte Herausforderin Marine Le Pen durchgesetzt. Dabei erhielt er auch Stimmen von Menschen, die seine Politik nicht unterstützen, aber einen rechten Wahlsieg verhindern wollten. Ihnen dankte er in seiner Rede explizit. Macron sieht sich immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, den Franzosen gegenüber arrogant und herablassend aufzutreten. Im Wahlkampf versuchte er, dieses Image abzuschütteln./rbo/DP/zb