Macron will in EU Frauenquote in Unternehmensvorständen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich auf EU-Ebene für eine Frauenquote in Unternehmensvorständen einsetzen. Das sagte das Staatsoberhaupt am Mittwoch in einer Rede vor den Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg. Frankreich werde im Rahmen seines EU-Ratsvorsitzes starke Schritte unternehmen, um die Einkommens-Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen zu reduzieren und um gegen jede Form der Diskriminierung vorzugehen. Daneben werde man sich für einen europäischen Mindestlohn und mehr Rechte für Angestellte von digitalen Plattformen einsetzen. Frankreich hatte am 1. Januar turnusgemäß für sechs Monate den Vorsitz des EU-Ministerrats übernommen./vio/DP/ngu