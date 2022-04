Macron will Russland wegen Butscha zur Verantwortung ziehen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will nach der Entdeckung zahlreicher getöteter Zivilisten in der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt Kiew Russland zur Verantwortung ziehen. Die Bilder aus der Stadt Butscha mit "Hunderten feige ermordeter Zivilisten auf den Straßen" seien unerträglich, schrieb der Staatschef am Sonntag auf Twitter. "Die russischen Behörden müssen sich für diese Verbrechen verantworten."

In Butscha waren nach dem Rückzug der russischen Armee zahlreiche Tote gefunden worden. Nach Angaben der Behörden wurden inzwischen 280 Menschen in Massengräbern beerdigt./sg/DP/nas