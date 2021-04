MagForce: Erfreuliche Studiendaten

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MagForce AG im Rahmen der Stufe 2a einer Zulassungsstudie für die Behandlung von Prostatakrebs neue Daten bekannt gegeben, die bei den eingezogenen Patienten lediglich minimale Nebenwirkungen zeigen und damit das positive Verträglichkeitsprofil bestätigen. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage bilde das vielversprechende Datenmaterial eine gute Basis für die in Kürze zu startende Zulassungsstudie der Phase 2b, bei der sich die Patientenrekrutierung in einem fortgeschrittenen Stadium befinde. In diesem für die Zulassung notwendigen letzten Studienteil solle an bis zu 100 Männern die Wirksamkeit und Sicherheit der MagForce-Technologie bei der Behandlung von Prostatakrebs nachgewiesen werden. Diese werde an insgesamt drei Zentren in den USA, in Texas, Washington und Florida stattfinden. Mit dem Einbezug von drei Behandlungszentren könne eine zeitnahe Betriebsbereitschaft nach der erfolgten Zulassung sichergestellt werden. Mit dem Abschluss der Studie sei in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu rechnen.

Nach Meinung der Analysten bestätige die aktuelle Unternehmensmeldung die bereits vorliegenden Ergebnisse. Einen Einfluss auf die aktuellen Ergebnisprognosen gebe es nicht, so dass das Analystenteam alle Umsatz- und Ertragsschätzungen unverändert beibehalte. Weiterhin gehe GBC davon aus, dass der Umsatz aus dem Bereich der Prostatakrebsbehandlung ab 2022 deutlich zulegen werde. Im laufenden Geschäftsjahr 2021 solle die Gesellschaft daher vornehmlich Umsätze aus der in Europa bereits zugelassenen Behandlung von Glioblastom generieren. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 11,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.04.2021, 15:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 29.04.2021 um 12:35 Uhr fertiggestellt und erstmals am 29.04.2021 um 14:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22379.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A0HGQF5