Mais: Folgt bald ein Aufwärtsschub?

Das trockene und heiße Klima in den wichtigen Anbaugebieten des Mittleren Westens der USA hat den heranwachsenden Maispflanzen zugesetzt. Zudem gab es größere Orders aus China und Mexiko. Diese beiden Faktoren könnten ein Grund dafür sein, dass der Maispreis zuletzt die Seitwärtsphase nach oben verlassen konnte und jetzt auch Anschlusskäufe folgen könnten.

Bullishe CoT-Daten

Im CoT-Report (Commitment of Traders Report), welcher von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlicht wird, konnte man bereits seit geraumer Zeit herauslesen, dass die Netto-Positionierung der Commercials (also der professionellen Händler, welche den Futures-Markt überwiegend zur Absicherung nutzen) deutlich "Netto-Long" war und diese dabei nahezu den Extremwert von 2013 erreicht. Dies ist durchaus ein Anzeichen für weiter steigende Notierungen bei Mais. Auch das Sentiment war zuletzt negativ und unterstützt daher als Kontraindikator diese Annahme. Lediglich die Saisonalität zeigt für die nächsten Wochen noch gen Süden. Für Trader, die davon ausgehen, dass der Mais-Preis in den kommenden Tagen und Wochen weiter ansteigt und der Mais-Future in den nächsten Wochen nicht dem saisonal üblichen Verlauf folgt, könnte der Einstieg in einen entsprechenden Mini Long von Vontobel interessant sein (WKN: VN41S1). Dieser hat aktuell einen Hebel von 2,61.

Mais Future (Tageschart in US-Cent) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 360 // 380 // 390 // 400 Unterstützungen: 340 // 332 // 321 // 316

Fazit

Die CoT-Daten sowie das Sentiment sprechen aktuell für weiter steigende Notierungen beim Mais-Preis. Auch charttechnisch ist es interessant, denn die zuletzt anhaltende Seitwärtsrange konnte nach oben verlassen werden, so dass darauf nun weitere Anschlusskäufe folgen könnten.

Strategie für steigende Kurse WKN: VN41S1 Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,17 - 1,18 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 2,132 US-Dollar Basiswert: Mais Future KO-Schwelle: 2,194 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 343 US-Cent Laufzeit: Open end Kursziel: 1,58 Euro Hebel: 2,58 Kurschance: + 33 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.