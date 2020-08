Mais Future: Abwärtstrend im Fokus

Während des Corona-Crashs in den Monaten Februar bis April dieses Jahres verlor Mais drastisch an Wert und setzte seinen übergeordneten Abwärtstrend fort. Doch nun haben Marktteilnehmer in den letzten Wochen ein höheres Tief ausgebildet, das einen Hinweis auf eine mögliche Trendumkehr liefert und den Agrarrohstoff mittelfristig wieder Auftrieb verleihen könnte.

Übergeordnet herrscht immer noch seit Juni 2019 ein intakter Abwärtstrend, dieser reichte von 465,00 US-Dollar auf gerade einmal 300,25 US-Dollar abwärts. Erst Mitte April fassten Anleger wieder Mut und trieben die Notierungen bis Sommer dieses Jahres an 350,00 US-Dollar, den 200-Tage-Durchschnitt und natürlich die mittelfristige Abwärtstrendlinie voran. Zwar ist aufgrund des Mehrfachwiderstandes kein direkter Ausbruch darüber gelungen, allerdings könnte eine derartige Situation nach der zwischengeschalteten Konsolidierung nun wieder anstehen.

Für eindeutige Kaufsignale bedarf es nachhaltiger Wochenschlusskurse oberhalb von 340,00 US-Dollar, dann könnte der Maispreis weiter an die 350,00 US-Dollar, darüber an den Widerstand vom Jahreswechsel 2019/2020 um 362,25 US-Dollar weiter zulegen. Die maximale Ausdehnung in einer einzigen Kaufwelle beträgt bis zu einem Niveau von 392,00 US-Dollar.

Sollte jedoch ein nachhaltiger Ausbruch in den kommenden Wochen ausbleiben, könnten kurzfristige Abschläge innerhalb des bestehenden Abwärtstrends in den Bereich von 315,00 US-Dollar abwärts reichen. Sollte jedoch das Sommertief um 310,00 US-Dollar nachhaltig verlassen werden, käme auf Investoren ein Test der aktuellen Jahrestiefs bei 300,25 US-Dollar zu. Vielleicht kann Mais in diesem Bereich einen Doppelboden ausbilden und anschließend wieder zur Oberseite abdrehen. Alles entscheidend sind die Ernten und weltweiten Produktionsmengen.

Mais Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 334,75 // 340,00 // 342,25 // 346,20 // 351,25 // 361,75 Unterstützungen: 323,88 // 319,40 // 315,00 // 310,00 // 397,75 // 300,25

