Mal drüber nachgedacht? Dies könnte Anlegern entgehen, die schon nach 100 % Kursplus verkaufen!

Als Investor kennst du bestimmt dieses schöne Gefühl, das einen überkommt, wenn die gekauften Aktien tolle Kursanstiege verzeichnen. Denn genau darum geht es ja schließlich. Und je höher die Notierungen klettern, umso höher steigt in der Regel auch das eigene Glücksgefühl an.

Aber nicht wenige Anleger scheinen in ihrem Kopf eine psychologische Barriere verankert zu haben. Nämlich spätestens dann, wenn sich eine Aktie im Wert verdoppelt hat, denken viele zumindest über einen Teilverkauf der Position nach. Aber warum ist das so? Gibt es dafür eventuell sogar einen speziellen Grund?

Ich denke, es könnte hierfür folgenden Beweggrund geben. Verkauft man nämlich nach 100 % Kursplus genau die Hälfte der entsprechenden Position, dann erhält man damit quasi seinen damals gezahlten Kaufpreis zurück. Und dies gibt vielen Anlegern ein gehöriges Stück Sicherheit zurück.

Manchmal werden aber auch alle entsprechenden Aktien verkauft. Getreu dem Motto: An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Ich denke allerdings, dass dies nicht unbedingt eine gute Entscheidung sein muss. Man könnte nämlich das Beste verpassen.

Darum besser am Ball bleiben

Warum könnte es nun wesentlich sinnvoller sein, an einer guten Aktie weiter festzuhalten? Ganz einfach deswegen, weil es schlichtweg irgendwie unlogisch erscheint, gerade die besten Titel im Depot zu reduzieren oder gar komplett zu veräußern. Stell dir dazu einfach einmal vor, dass du einen Rennstall besitzt. Hier würdest du doch auch nicht auf die Idee kommen, deine besten Pferde abzustoßen und die lahmen Gäule zu behalten.

Wenn man also einmal genau darüber nachdenkt, ergibt es nicht wirklich einen Sinn, eine Top-Aktie aus dem Depot zu werfen. Hält man stattdessen an ihr fest, könnte man über die Jahre nämlich sogar fürstlich belohnt werden. Und zwar weil sich Aktienkursanstiege über längere Zeiträume hinweg exponentiell entwickeln.

Es mag zwar sein, dass man nach einem Jahr vielleicht eine Kursverdopplung mit einer Position erzielt hat. Doch nach einer Haltedauer von 20 Jahren könnten es auch 1.000 % und mehr sein. Und in dieser Zeitspanne haben dieses Kunststück nicht wenige Aktien vollbracht. Stellvertretend für viele Titel möchte ich an dieser Stelle nur einmal Adidas mit plus 1.543 % und Danaher mit plus 2.499 % nennen (Stand: 20.07.2021).

Fazit

Ob man bei 100 % Kursplus immer gleich auf den Verkaufen-Butten drücken sollte, will also gut überlegt sein. Denn ich finde, gerade über längere Zeiträume können Aktien ihr Potenzial erst so richtig entfalten. Und dies bedeutet, dass die anfängliche Freude über einen realisierten Gewinn mit der Zeit eventuell in richtigen Ärger umschlagen könnte. Nämlich dann, wenn man zur Kenntnis nehmen muss, dass die abgestoßene Aktie im Kurs munter weiter nach oben geklettert ist.

