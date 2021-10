Mali bekommt Helikopter und Waffen aus Russland

Bamako (Reuters) - Die Regierung in Mali verstärkt ungeachtet der Spannungen mit Deutschland und Frankreich die Zusammenarbeit mit Russland.

Ein Frachtflugzeug lieferte am Donnerstagabend vier Hubschrauber, Waffen und Munition aus Russland, teilte der amtierende Verteidigungsminister Sadio Camara mit. Die Regierungen in Berlin und Paris hatten zuletzt verstimmt auf Hinweise reagiert, Mali wolle über das russische Unternehmen "Wagner" Söldner engagieren. Deutschland und Frankreich helfen der malischen Regierung mit einem Militäreinsatz im Kampf gegen Aufständische, die in Verbindung mit den Extremisten-Organisationen Islamischer Staat und Al Kaida stehen sollen.

"Mali hat diese Hubschrauber von der Russischen Föderation gekauft, ein freundliches Land, mit dem Mali seit jeher eine besonders fruchtbare Partnerschaft unterhält", sagte Camara lokalen Medien. Nach seinen Worten hat Mali den Kaufvertrag für die Helikopter bereits im Dezember unterschrieben.

Reuters hatte unter Berufung auf diplomatische Kreise berichtet, dass Mali vor einer Einigung mit der russischen Söldner-Gruppe "Wagner" stehe. Die Söldner sollen demnach das malische Militär trainieren und führende Vertreter der Regierung schützen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bekräftigte, der Einsatz russischer Söldner sei unvereinbar mit dem französischen Militäreinsatz. Zudem stellte er die Legitimation der Regierung in Bamako in Frage, die nach zwei Umstürzen in Jahresfrist nun den Übergang zu Wahlen bewerkstelligen soll.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte vergangenen Monat betont, der Einsatz von Söldnern stünde nicht im Einklang mit dem internationalen Einsatz. Deutschland beteiligt sich derzeit mit rund 1200 Soldaten an Einsätzen in Mali. Frankreich ist mit rund 5000 präsent, will sein Kontingent aber bis 2023 auf 2500 bis 3000 Soldaten verringern.