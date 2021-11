Malta schränkt Reisen wegen Corona-Variante B.1.1.529 ein

VALLETTA (dpa-AFX) - Malta hat wegen Sorgen vor einer neuen Ausbreitung des Coronavirus vorsorglich eine Reisebeschränkung für sechs afrikanische Länder verhängt. Reisen von und nach Südafrika, Namibia, Lesotho, Botsuana, Eswatini und Simbabwe seien ab Mitternacht in der Nacht von Samstag auf Sonntag untersagt, erklärte Gesundheitsminister Chris Fearne am Freitag via Twitter. Grund dafür seien die Ansteckungen mit der Coronavirus-Variante B.1.1.529 im südlichen Afrika./bbg/DP/mis