MAN gibt Startsignal für Serienproduktion von Elektro-Lastwagen

München (Reuters) - Der LKW-Hersteller MAN bereitet sich auf die Serienfertigung von elektrischen Lastwagen vor.

Traton-Chef Andreas Tostmann sagte am Mittwoch bei der Eröffnung eines Schulungszentrums in München, in den nächsten Wochen werde mit der Produktion der ersten Prototypen begonnen. 2024 werde der schwere E-Truck der Öffentlichkeit vorgestellt.

Zugleich forderte er stärkere Anstrengungen der Politik beim Aufbau der Lade-Infrastruktur an den Autobahnen. "Die Zukunft gehört den alternativen Antrieben", sagte er. "Aber der Umstieg gelingt nur, wenn entweder die Kosten für die Nutzung niedriger sind als bei den anderen Antriebsarten oder wenn gesetzliche Rahmenbedingungen Anreize für einen Umstieg setzen."

Die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton, zu der neben der Marke MAN und VW auch Scania gehört, setzt auf elektrisch betriebene Lastwagen auch für die Langstrecke. Die ersten derartigen Fahrzeuge seien bislang in Kleinserien an Kunden ausgeliefert worden. MAN will künftig konventionell und batterieelektrisch angetriebene Lastwagen im Münchner Werk in einem gemeinsamen Serienband herstellen.