Man muss kein Aktienexperte sein, um Millionär zu werden

Investitionen in den Aktienmarkt können dir helfen, Vermögen aufzubauen.

Viele Amerikaner/innen fühlen sich nicht wohl dabei, einzelne Aktien auszuwählen, in die sie investieren wollen.

Du musst keine Aktien von Unternehmen kaufen, um an der Börse Geld zu verdienen.

Wichtige Punkte

Viele Menschen sind durch Investitionen zu Millionären oder sogar Milliardären geworden. Damit sind nicht nur berühmte Finanzgurus wie Warren Buffett gemeint, sondern auch ganz normale Menschen, die ihr Geld in den Aktienmarkt gesteckt und großzügige Renditen erzielt haben, die ihnen beim Vermögensaufbau geholfen haben.

Da Investitionen in Aktien in der Vergangenheit stets bessere Renditen gebracht haben als Investitionen in andere Vermögenswerte wie Immobilien oder Anleihen, kann der Kauf von Aktien der sicherste Weg zu finanzieller Sicherheit sein. Aber vielleicht ist dir das alles nicht ganz geheuer, was dich davon abhalten könnte, die Chancen zu nutzen, die das Investieren bietet.

Die gute Nachricht ist, dass du kein Aktienexperte werden musst, um dein Geld auf dem Markt zu investieren und Millionär zu werden.

Einfache Investitionen können dich trotzdem zum Millionär machen

Wenn du die Chancen auf großzügige Renditen für dein Geld maximieren willst, aber nicht das Wissen oder das Interesse hast, einzelne Aktien auszuwählen, gibt es eine sehr einfache Lösung für dich: Du kannst in börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und können an Börsen wie der Nasdaq oder der New York Stock Exchange gekauft werden. Wenn du einen ETF kaufst, kaufst du einen Korb aus verschiedenen Vermögenswerten, in die der ETF investiert. Mit anderen Worten: Du erwirbst einen sehr kleinen Anteil an vielen verschiedenen Einzelaktien.

Wenn du einen ETF kaufst, erhältst du eine sofortige Diversifizierung, weil du einen kleinen Anteil an vielen verschiedenen Unternehmen kaufst, anstatt nur an einem. Du musst keine Nachforschungen über einzelne Unternehmen anstellen und die Auswahl zwischen ETFs ist einfach, denn du kannst einen kurzen Blick auf die Arten von Vermögenswerten werfen, in die der Fonds investiert, auf die Gebühren, die er erhebt, und auf seine bisherige Leistung.

Die meisten Makler haben Screener, mit denen du die ETFs ganz einfach nach der Art der Unternehmen eingrenzen kannst, in die du investieren möchtest. Viele ETFs werden passiv verwaltet, das heißt, Algorithmen wählen die Anlagen aus oder die Anlagen werden so ausgewählt, dass sie einen Finanzindex widerspiegeln. Die Verwaltungskosten sind also sehr niedrig, und hohe Gebühren schmälern deine potenziellen Renditen nicht.

Natürlich besteht bei ETFs immer noch das Risiko, dass du Geld verlierst. Aber dieses Risiko ist geringer als beim Investieren in einzelne Aktien, weil du dein Geld in viele Körbe legst und nicht nur in einen.

Wie ETF-Investitionen dich reich machen können

Das Tolle an ETFs ist, dass es unzählige von ihnen gibt, so dass du ohne viel Recherche oder Fachwissen in verschiedene Unternehmen oder Branchen investieren kannst.

Der einfachste Weg, dein Geld in den Markt zu investieren, ist die Anlage in ETFs, die die Entwicklung des Gesamtmarktes abbilden, wie zum Beispiel der Vanguard Total Stock Market ETF. Mit diesem ETF kannst du den gesamten US-Aktienmarkt abbilden, indem du mit deinem Geld Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen kaufst. Du könntest auch einen ETF kaufen, der die Wertentwicklung des S&P 500 abbildet, einem Finanzindex, der sich aus rund 500 der größten Unternehmen zusammensetzt.

Du hast auch die Möglichkeit, spezialisierte ETFs zu kaufen, wenn du in bestimmte Arten von Unternehmen investieren möchtest. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass Aktien aus dem Gesundheitsbereich oder Cannabis den Gesamtmarkt übertreffen werden, kannst du ETFs auf den Gesundheitsbereich oder Marihuana-Bereich kaufen.

Viele ETFs haben eine lange Geschichte großzügiger Renditen. Der S&P 500 hat zum Beispiel langfristig eine durchschnittliche jährliche Rendite von rund 10 % erzielt. Wenn du dich also für einen S&P 500-ETF entscheidest, sollten deine Renditen in der Nähe dieses Wertes liegen, wenn du dein Geld lange genug investiert lässt.

Wenn du Renditen erzielst, kann das Geld reinvestiert werden und mühelos wachsen. Im Laufe der Zeit wird dir der Zinseszins auf deinem Weg zum Millionär helfen.

