Man sollte vermeiden, dass dieser häufige Fehler beim Investieren die Rendite begrenzt

Als ich mit dem Investieren anfing (das war im 20. Jahrhundert), hatte ich eine sehr vereinfachte Vorstellung von der Börse. Ich dachte, profitable Unternehmen seien gut und unprofitable Unternehmen schlecht. Ich wollte in Aktien investieren, die Geld verdienen, und ich wollte Aktien vermeiden, die Geld verlieren. In allen Büchern über das Investieren ging es um das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), also machte ich mir große Sorgen um meine KGVs.

Währenddessen spielte Amazon.com verrückt. Ich meine, die Aktie stieg jeden Tag. David Gardner und Jeff Fischer sprachen über den Internethandel und wie cool er sei, und dass Amazon „der Platzhirsch und Vorreiter“ sei, und das war sehr, sehr aufregend. Aber Amazon verdiente kein Geld. Die Firma war unrentabel, und das war schlecht. Also kaufte ich stattdessen Aktien von Sealed Air.

Oops

Ein Hersteller von Schutzverpackungen mag vielleicht nicht wie ein wachstumsstarker Titel erscheinen, aber bitte bleib bei mir. Meine Theorie zu Sealed Air war, dass, wenn der Internethandel das nächste große Ding ist, Sealed Air abheben würde. (Im 20. Jahrhundert verpackte Amazon zum Beispiel alle Bücher, die es verschickte, in Plastik).

Ich war also sehr froh, dass ich die Börse überlistet hatte. Zwar investierte ich technisch gesehen nicht in den Internethandel, aber ich hatte in das Unternehmen investiert, das die meisten Bücher in Plastik verpackte und damit eine Menge Geld verdienen würde. Und Sealed Air war profitabel, also ging ich keinerlei Risiko ein. Eine sehr sichere Investition. Es sei denn, das Kurs-Gewinn-Verhältnis war zu hoch, aber wer weiß, ob das der Fall war.

In der Zwischenzeit liebäugelte ich immer noch mit Amazon. Ich setzte die Aktie auf eine Beobachtungsliste und sah zu, wie sie immer weiter stieg und stieg und stieg. Mein Hauptargument gegen den Besitz der Aktie war ziemlich einfach:

Amazon ist nicht profitabel! Das Unternehmen macht kein Geld! So verlierst du Geld, wenn du in Unternehmen investierst, die kein Geld verdienen!

Was wirklich ärgerlich war, war, dass Amazon kein Kurs-Gewinn-Verhältnis hatte. In allen Büchern zum Investieren ging es um das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Aber du hast keine Gewinne, Amazon. Also hast du kein KGV! Und ich hatte eine kleine Stimme in meinem Hinterkopf: „Vielleicht sind die Bücher falsch. Vielleicht ist das KGV scheiße.“ Nach einer Weile wollte ich dem KGV einfach eine Ohrfeige verpassen. Blöde kleingeistige Mathematik, die mir überhaupt nicht hilft.

Schließlich sagte ich: „Vergiss es!

Nach einiger Zeit hörte ich auf diese Stimme und kaufte ein paar Aktien von Amazon.

Das war eine sehr gefährliche Sache. Alle schlauen Leute sagten mir, wie furchtbar, wie dumm und wie gefährlich das sei. Eine Titelgeschichte in Barron’s nannte das Unternehmen „Amazon.Bomb“.

Was sie nicht erwähnten, war, wie viel Spaß es machte. Ja, ich bin ein Risiko eingegangen. Ja, es ist gefährlich, in Unternehmen zu investieren, die (noch) kein Geld verdienen. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Als Amazon dann anfing, Musik zu verkaufen, hüpfte ich vor Aufregung auf und ab. Der Laden wird größer! Der Laden wird immer größer! Und ich arbeitete bei Google - damals hieß Alphabet noch Google - und entdeckte, wie groß der Markt für Musik war. Ich teilte das mit allen und die Leute waren begeistert. Das war irgendwie ansteckend.

Im Jahr 2000 stürzte die Aktie von Amazon ab, und das war nicht das einzige Mal. Aber es war der schlimmste. Die Aktie fiel um 90 % von ihren Höchstständen. Das ist ein Preisnachlass, liebe Käuferinnen und Käufer! Und es dauerte eine Weile, bis sie sich wieder erholte. Aber heute ist der 90-prozentige Rückgang im Jahr 2000 wie ein kleiner Schnörkel, den du gar nicht mehr wahrnimmst.

Amazon DATEN VON Y-CHARTS

Junge Unternehmen sind oft unrentabel

Was ich jetzt weiß, ist, dass jedes Unternehmen eine Lebensspanne hat. Ein Unternehmen wird geboren, ein Unternehmen reift, und früher oder später stirbt ein Unternehmen. Wenn du zu einem frühen Zeitpunkt in ein Unternehmen einsteigst, können die Chancen erstaunlich gut sein. Das hängt davon ab, wie groß die Marktchancen sind. Der Internethandel ist eine wahnsinnig große Marktchance (und er wächst immer noch, Genossen), und deshalb ist Amazon eine erstaunliche Aktie, die man besitzen sollte.

Viele Unternehmen, die noch winzig klein sind, machen verrückte Dinge, wie z. B. ihre Produkte zum Selbstkostenpreis zu verkaufen, um Marktanteile zu gewinnen. Das kann die Buchhalter und andere Leute, die sich um die roten Zahlen sorgen, verärgern. Aber wenn das Unternehmen eine hohe Bruttomarge hat (z. B. 80 %), brauchst du dir über fehlende Gewinnmargen keine Sorgen zu machen. Die kommen später.

Amazon hat die Leute verrückt gemacht, weil es ein Einzelhändler ist. Es war wie ein Schimpfwort. Die Leute haben gespuckt, wenn sie es sagten. „Amazon ist ein Einzelhändler!“ Sie wurden so wütend. Das liegt daran, dass Einzelhändler keine hohen Gewinnspannen haben. Es gab viele Leute, die sagten, dass Amazon niemals Geld verdienen würde. Und vielleicht würde Seattle in einem Paralleluniversum von einem Meteoriten getroffen und Barron’s hatte Recht.

Reiche Leute gehen Risiken ein

Das Investieren in jede Aktie ist ein Risiko. Du kannst dein Geld verlieren. Aber eigentlich ist es ein hervorragendes Risiko, das man eingehen kann. Es ist viel besser als zum Beispiel Glücksspiel. Aktien können erstaunliche Gewinne abwerfen und das Wunder des Zinseszinseffekts kann dich reich machen.

Das ist also der Fehler, den viele Menschen machen. Sie wollen Verluste vermeiden und meiden deshalb das Risiko. Aber wenn du zu sehr auf Nummer sicher gehst, ist das eine andere Art von Risiko. Hättest du beim Börsengang 1.000 US-Dollar in Amazon investiert, wärst du heute Millionär.

In deinem Portfolio solltest du etwas Geld zum Spaß investieren und einige kalkulierte Risiken eingehen. Meiner Erfahrung nach schlägst du so den Markt (und das kluge Geld).

