Management-Tool Orqestra von QCT ermöglicht Hyperscale-Überwachung über eine intuitive GUI

Quanta Cloud Technology (QCT), ein globaler Lösungsanbieter für Rechenzentren, stellte heute sein QCT-Management-Tool Orqestra vor, das IT-Administratoren bei der Überwachung, Fernsteuerung und Verwaltung von QCT-Servern, die mit Prozessoren der 3. Generation von Intel Xeon Scalable Processors und CPUs der AMD-Serie EPYC 7003 arbeiten, über eine einzige intuitive grafische Benutzeroberfläche unterstützt. In einer Zeit, in der die Komplexität von Rechenzentren immer größer wird und der Bedarf an der Einsicht in Betriebsdaten und der Automatisierung von Aufgaben groß ist, bietet Orqestra eine einheitliche Benutzeroberfläche, die es den Anwendern ermöglicht, die Hardwarekonfigurationen, den Gesundheitszustand, den Stromverbrauch und die Leistungsmetriken der QCT-Server zu betrachten.

Orqestra ist der weiterentwickelte QCT System Manager (QSM) von QCT, der das neueste Redfish-Protokoll nutzt und eine sicherere Methode zum Überwachen von Servern bietet. Die Kombination aus der Konsolidierung von betrieblichen und gruppierten Ressourcen und der Gewinnung von Einblicken trägt dazu bei, die Sichtbarkeitslücke zu schließen und die Zeit zur Erkennung und Lösung betrieblicher Probleme mit Echtzeitwarnungen zu verkürzen. Mit Orqestra können Administratoren beim Skalieren weitere QCT Service Tools (QSTs) installieren, von denen jedes bis zu 5.000 Knoten in mehreren Rechenzentren verwalten kann. Über diese Schnittstelle können IT-Administratoren nicht nur alle ihre QCT-Hardwaregeräte in mehreren Rechenzentren im Batch-Betrieb fernsteuern, sondern auch ihre Effizienz steigern und mehrere Rechenzentren über Städte und sogar Kontinente hinweg von einer einzigen Glasscheibe aus orchestrieren. Orqestra arbeitet browserbasiert und kann über die vier führenden Webbrowser Chrome, Safari, Firefox und Edge aufgerufen werden.

“Im Zuge des Wandels der IT und der Unternehmen entwickelt sich auch QCT ständig weiter und bietet robuste und flexible Lösungen”, sagte QCT-President Mike Yang. “Wir von QCT präsentieren heute mit Stolz unser neuestes Management-Tool Orqestra für QCT-Server. Es erfüllt die Anforderungen unserer Kunden, die derzeit auf hyperkonvergente Infrastrukturen umsteigen und die Verwaltung und Überwachung ihrer Infrastruktur vereinfachen müssen."

Orqestra unterstützt die neuesten QCT-Server wie QuantaGrid D53X-1U, eine ausgewogene Architektur mit integrierten Beschleunigungs- und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, die auf den skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der dritten Generation basieren, und QuantaGrid D43K-1U, einen ultimativen AMD EPYC-Server, der mit bahnbrechenden Leistungen und flexiblen E/A-Optionen aufwartet und für HPC-Workloads optimiert ist. Weitere Informationen zu Orqestra erhalten Sie über den Link hier.

Über Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (QCT) ist ein globaler Lösungsanbieter für Datacenter. Wir verbinden die Effizienz von Hyperscale-Hardware mit Infrastruktur-Software von namhaften Herstellern, um den An- und Herausforderungen künftiger Datacenter-Generationen gerecht zu werden. Zu den Kunden von QCT zählen Cloud Service Provider, Telekommunikationsanbieter sowie Betreiber von Public, Hybrid und Private Clouds.

Die Produktlinien umfassen hyperkonvergente und softwaredefinierte Rechenzentrumslösungen sowie Server, Speicher, Switches und integrierte Racks mit einem Ökosystem aus Hardwarekomponenten und Softwarepartnern. QCT entwickelt, produziert, integriert und wartet seine Angebote über sein eigenes weltumspannendes Netzwerk. Die Muttergesellschaft von QCT ist Quanta Computer, Inc., ein Fortune Global 500-Unternehmen. www.QCT.io

