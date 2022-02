Manchester United entscheidet sich für Tezos als offiziellen Blockchain- und Trainingstrikotpartner

Manchester United (NYSE:MANU) (das „Unternehmen“, der „Club“ bzw. die „Gruppe“) hat heute eine wegweisende, mehrjährige Partnerschaft bekannt gegeben, im Rahmen derer Tezos, eine der weltweit innovativsten und nachhaltigsten Blockchains, auf den Herren- und Damen-Trainingstrikots des Clubs zu sehen sein wird.

Die erste Mannschaft wird die Trainingstrikots mit Tezos Branding erstmalig am kommenden Wochenende vor dem Spiel gegen Southampton tragen und damit den Fans von Manchester United die Partnerschaft mit Tezos und die Web3-Technologie vorstellen, die auf der Tezos Blockchain basiert.

Tezos nimmt bei der globalen Blockchain-Revolution, die schnelle, sichere und effiziente digitale Interaktionen ohne Zwischenhändler ermöglicht, eine führende Rolle ein.

Tezos ist eine originäre Proof of Stake-Blockchain, bei deren Entwicklung besonders auf die Energieeffizienz geachtet wurde und die somit einen saubereren, umweltfreundlicheren Betrieb als andere Blockchains ermöglicht.

Tezos unterscheidet sich auch insofern von anderen Blockchains, als es sich nahtlos weiterentwickeln kann, indem regelmäßige Updates durchgeführt werden, die von der globalen Nutzer- und Entwickler-Communitiy konzipiert und genehmigt werden.

Victoria Timpson, CEO für Allianzen und Partnerschaften bei Manchester United, äußerte sich hierzu folgendermaßen: „Dies ist für Manchester United eine sehr spannende Partnerschaft, die uns mit einer der innovativsten, zuverlässigsten und nachhaltigsten Blockchains in Kontakt bringt. Dieser Technologiebereich verspricht, die Art und Weise grundlegend zu revolutionieren, wie jeder – sei es der Club oder unsere Fans – interagieren kann.

„Es ist uns eine große Freude, mit einer der umweltfreundlichsten Blockchains zusammenzuarbeiten und eine Technologie zu nutzen, die energieeffizient ist, CO2-Emissionen reduziert und Kosten senkt. Diese Aspekte stehen im Einklang mit den allgemeinen Bemühungen des Clubs zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit.

Partnerschaften zählen zu den zentralen Stärken unseres Clubs und unterstützen unser Streben nach Erfolg auf dem Spielfeld. Wir freuen uns sehr, Tezos als den neuesten Branchenführer in unsere Partnerfamilie aufnehmen zu dürfen.“

Edward Adlard, Head of Adoption and Business Development bei Tezos Ecosystem, kommentierte dies wie folgt: „Manchester United hat sich während seiner gesamten Geschichte mit Unterstützung seiner großen, vielfältigen globalen Community aus Fans und Partnern ständig weiterentwickelt. Tezos wird es Manchester United ermöglichen, Blockchain und Web3 zu nutzen, um die aktive Einbindung der Fans, der Spieler, der Mitarbeiter und der Partner grundlegend zu verändern.

Dass sich der größte Fußballverein der Welt für Tezos als seine bevorzugte Blockchain entschieden hat, ist eine weitere Bestätigung dafür, dass eine durchdachte Konzeption in Kombination mit hoher Sicherheit, niedrigen Energiekosten und von der Community geleisteten Innovationen die wesentlichen Faktoren dafür sind, in der neuen digitalen Revolution die nächste Welle der Akzeptanz voranzubringen.“

Die Partnerschaft wird neben dem Tezos Branding auf den Trainingstrikots des Clubs auch verschiedene neue Angebote für Fans, die auf der Tezos Blockchain basieren, sowie die Zusage umfassen, dass die Manchester United Foundation mit laufenden Spenden in Tez, der nativen Währung der Tezos Blockchain,unterstützt wird. Diese Spenden werden dafür eingesetzt, dass junge Menschen aus der Region Manchester trainieren, sich weiterbilden und sich persönlich entfalten können.

Weitere Informationen über die Partnerschaft und über Blockchains erhalten Sie unter www.manutd.com/en/Partners/Global/Tezos oder unter www.tezos.com/manutd

Über Manchester United

Manchester United ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten Sportclubs der Welt, der eine der weltweit populärsten Zuschauersportarten ausübt. In unserer 144-jährigen Fußballgeschichte haben wir 66 Pokale gewonnen, was uns in die Lage versetzt hat, eine der weltweit führenden Sport- und Entertainment-Marken mit einer globalen Community von 1,1 Milliarden Fans und Anhängern aufzubauen. Unsere umfangreiche, leidenschaftliche Fangemeinde bietet Manchester United eine weltweite Plattform für die Generierung beträchtlicher Einnahmen aus verschiedenen Quellen, darunter Sponsoring, Merchandise, Produktlizenzierung, neue Medien sowie mobile Technologien, Ausstrahlungsrechte und Spieltage.

Über TEZOS

Tezos ist smartes Geld und definiert neu, was es bedeutet, in einer digital vernetzten Welt Vermögenswerte zu halten und auszutauschen. Als selbst aktualisierbare und energieeffiziente Proof of Stake-Blockchain mit einer bewährten Erfolgsbilanz übernimmt Tezos nahtlos die Innovationen von morgen, ohne dass es heute zu Netzwerkunterbrechungen kommt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tezos.com.

Über die TEZOS FOUNDATION

Die Tezos Foundation ist eine gemeinnützige Schweizer Stiftung, welche die Entwicklung und den langfristigen Erfolg des Tezos Protokolls unterstützt, einer energieeffizienten Blockchain, die sich durch eigenständige Aktualisierungen weiterentwickeln kann. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tezos.foundation.

Über die Manchester United Foundation

Die Manchester United Foundation nutzt den Fußballsport, um junge Menschen dazu zu motivieren und zu inspirieren, für sich selbst ein besseres Leben aufzubauen und die Gemeinden, in denen sie leben, zu einen. Engagierte Mitarbeitende bieten Fußballtraining, Bildungsprogramme und Programme für die persönliche Weiterentwicklung an und ermöglichen es so, dass junge Menschen ihr Leben zum Besseren verändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.mufoundation.org

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220209006233/de/

Investor Relations:



Corinna Freedman

Head of Investor Relations

Tel. +44 738 491 0828

Corinna.Freedman@manutd.co.uk

Media Relations:



Charlie Brooks

Director of Communications

Tel. +44 161 868 8148

charlie.brooks@manutd.co.uk