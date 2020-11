Manchester United kündigt Dividende an

Der englische Fußballclub Manchester United (ISIN: KYG5784H1065, NYSE: MANU) gibt eine halbjährliche Dividende in Höhe von 9 US-Cents bekannt, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 7. Januar 2021. Ex-Dividenden Tag ist der 25. November 2020. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,18 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,44 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 1,16 Prozent.

Manchester United erzielte im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 einen Umsatz von 109 Mio. Pfund (Vorjahr 135,4 Mio. Pfund).

Der englische Fußball-Rekordmeister ging im August 2012 an die Börse nach New York. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 2,52 Mrd. US-Dollar. Seit Jahresanfang liegt der Wert an der Wall Street mit knapp 22,53 Prozent im Minus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de