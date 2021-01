Mano Būstas kooperiert mit Airship und sorgt so für eine proaktive, vorausschauende Kommunikation mit Kunden

Das auf Kundeneinbindung (Customer Engagement) spezialisierte Unternehmen Airship und City Service, eine der größten Firmengruppen im Bereich Gebäude- und Immobilienmanagement sowie integrierter Versorgungsdienstleistungen in Europa, haben heute eine neue Partnerschaft bekannt gegeben, die die Kommunikation zwischen dem litauischen Immobilienverwaltungsunternehmen Mano Būstas und seinen Hunderten von Kunden in der Region optimieren wird. Ab Januar wird die Kundeneinbindungs-Plattform von Airship Mano Būstas in die Lage versetzen, die Kommunikation mit Kunden über In-App-Messaging, Push-Benachrichtigungen, E-Mails und SMS zu automatisieren und einen besseren Kundenservice zu bieten. Dabei werden allgemeine Fragen in allen Phasen des Kundenlebenszyklus proaktiv beantwortet. In einer ersten Phase bietet City Service die neuen Dienste den Kunden von Mano Būstas an. Später im Jahr soll die Kooperation auf andere Unternehmen und Länder ausgeweitet werden.

Diese Zusammenarbeit ist Teil der strategischen Ausrichtung von City Service in Richtung Digitalisierung und Automatisierung ihrer gesamten Geschäftsprozesse, um Kunden online schneller und effizienter bedienen zu können. Durch die Automatisierung der Kommunikation mit den Kunden über das Mobiltelefon rechnet Mano Būstas mit einer Reduzierung der eingehenden Anrufe bei seinem Kundenservicecenter um mehr als 30 %. „Basierend auf unserem langjährigen Service haben wir eine umfangreiche Liste mit häufig gestellten Fragen in verschiedenen Phasen des Kundenlebenszyklus erstellt, so dass wir nun dank Airship in der Lage sein werden, die Antworten auf diese Fragen zeitnah zu übermitteln, bevor die Kunden uns kontaktieren“, sagt Mindaugas Genys, Leiter von Mano Būstas. „Wir erwarten, dass dies die Zeit, die unser Kundenservice mit reaktiver Kommunikation verbringt, signifikant reduzieren wird. Diese Zeit kann anderweitig für einen proaktiven Kontakt verwendet werden, indem wir uns bei Kunden melden, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist und um zu prüfen, ob sie zusätzliche Dienstleistungen von uns benötigen.“

Durch die Technologie von Airship erhält Mano Būstas auch einen klaren Überblick über die Kunden, die sich mit den Nachrichten beschäftigen, und über die Aktionen, die sie ausführen. Dies wird einen tieferen Einblick in die Kundenpräferenzen geben. Mithilfe dieser Informationen wird Mano Būstas in der Lage sein, seine Datenbank in kleinere Datensätze zu unterteilen, um in Zukunft noch gezieltere Automatisierungen vornehmen zu können.

„Industrien in allen Regionen auf der ganzen Welt haben erkannt, dass die Einbindung von Kunden auf mobilen Geräten der Schlüssel zu einem Service auf dem nächsten Level und damit zu stärkeren und wertvolleren Kundenbeziehungen ist“, sagt Patrick Mareuill, Managing Director EMEA bei Airship. „Wir freuen uns, Mano Būstas an Bord von Airship zu begrüßen, um diese Ziele schneller zu erreichen und einen unmittelbaren Geschäftswert zu schaffen.“

Über Mano Būstas: Mano Būstas bietet Verwaltungsdienstleistungen für Mehrfamilienhäuser in Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Palanga, Neringa, Šiauliai, Radviliškis, Alytus, Šilutė, Šilalė, Panevėžys, Šakiai, Pasvalys, Tauragė, Biržai und Birštonas, wobei mehr als 180 Tausend Haushalte in Litauen die Dienstleistungen des Unternehmens nutzen.

Über City Service: City Service ist eine Holdinggesellschaft, die eine der größten Unternehmensgruppen führt, die in Litauen, Lettland, Polen, Spanien und St. Peterburg in den Bereichen Gebäude- und Immobilienmanagement sowie integrierter Versorgungsdienstleistung tätig ist. Die Aktien der Gesellschaft sind an der Warschauer Börse notiert.

Über Airship

Tausende der weltweit führenden Marken vertrauen auf Airship, um durch hochgradig kontextbezogene und relevante Interaktionen engere Bindungen mit ihren Kunden zu schaffen. Nur die Kundeneinbindungs-Plattform von Airship verfolgt einen auf mobile Endgeräte ausgerichteten, datengesteuerten Ansatz, der es Marken ermöglicht, sich auf Einzelpersonen und deren Bedürfnisse zu konzentrieren, und nicht darauf, welche Marketingkanäle sie nutzen. Airship ermöglicht es, den Customer Lifetime Value in der Omnichannel-Ära wesentlich einfacher und effektiver zu steigern.

Mit Billionen von Interaktionen, die intelligent über mobile Apps, mobile Wallets, SMS, Websites und E-Mails orchestriert werden, optimiert Airship in großem Umfang das gesamte Kundenerlebnis über alle digitalen Kontaktpunkte hinweg.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210121005556/de/

Nordamerika:

Danielle Stickler

Mission North (Mission Nord) für Airship

+1 415 749 9124

airship@missionnorth.com

Corey Gault

Airship

+1 503 206 9164

corey@airship.com

Vereinigtes Königreich:

Ana Williams

Airship

+44 (0)20 3405 5160

Ana.Williams@airship.com

PR-Beauftragter von City Service

Paulius Ugianskis

+37065653952