Mapcom Systems wird von VertiGIS übernommen

VertiGIS, ein führender Lösungsanbieter und Softwareentwickler im Bereich der Geoinformationssysteme (GIS), gab heute den Abschluss der Übernahme von Mapcom Systems LLC bekannt, einem etablierten Anbieter von Telekommunikationssoftware und -dienstleistungen mit Sitz in Richmond (US-Bundesstaat Virginia).

VertiGIS wird unterstützt von der weltweit tätigen, technologiebasierten Investmentfirma Battery Ventures, die 2017 unter dieser Marke mit der Übernahme von Unternehmen begonnen hat, die auf GIS und Standorttechnologien spezialisiert sind.

Mapcom ist vor allem für die Software-Suite M4® Solutions bekannt. Diese unterstützt Kommunikationsanbieter dabei, ihre Anlagen, Mitarbeiter und Prozesse über eine leistungsstarke visuelle Schnittstelle zu verwalten. Der Best-of-Breed-Ansatz der Mapcom-Software ermöglicht es den Benutzern, Daten aus ihren bestehenden Anwendungen für die Fakturierung, Buchhaltung, GPS-Verfolgung, Elementverwaltung und Netzwerküberwachung in jeder Phase des Netzwerk-Lebenszyklus' zu integrieren und zu nutzen.

Collin Granger, CEO und Präsident von Mapcom, erklärt dazu: “Wir freuen uns sehr, zusammen mit VertiGIS an der gemeinsamen Mission mitzuwirken, Kommunikations-Dienstanbieter bei der Optimierung ihrer Betriebsabläufe zu unterstützen, indem wir effiziente Prozesse mit robusten Geoinformationstechnologien verbinden. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich diese neue Partnerschaft positiv auf unsere Kunden und Mitarbeiter auswirken und das weitere Wachstum und den Erfolg von Mapcom und VertiGIS sicherstellen wird.”

Mapcom wird neben Geocortex®, dessen Technologie die Entwickler von Web-Mapping-Anwendungen mit innovativen Workflow-, Sicherheits-, Überwachungs-, Visualisierungs-, Berichts- und Druckwerkzeugen unterstützt, in den nordamerikanischen Geschäftsbereich von VertiGIS eingegliedert. Mapcom wird auch weiterhin von den EMEA-Geschäftsbereichen von VertiGIS unterstützt, insbesondere von der VertiGIS GmbH in Österreich, dem Hersteller der ConnectMaster™-Softwarelösungen herstellt, die Unternehmen bei der kosteneffektiven Konzeption, Dokumentation und Verwaltung ihrer Telekommunikationsnetze und Support-Aktivitäten unterstützen.

“Der kundenorientierte Ansatz von Mapcom für die Digitalisierung von Prozessen und die Lösung von Herausforderungen mit Hilfe der Ortungstechnologie passt gut zu unserem Geschäftsmodell”, ergänzt Richard Wiegmann, Präsident und CEO von VertiGIS. “Wir begrüßen es daher sehr, dass Mapcom zu VertiGIS kommt, und wir freuen uns darauf, das Know-how von Mapcom in neue Märkte auf der ganzen Welt einzubringen.”

Die M4 Solutions® von Mapcom gesellen sich zu den VertiGIS-Produktmarken UT for ArcGIS®, 3A for ArcGIS®, Geocortex®, GEONIS, ConnectMaster™, GeoOffice, WebOffice und ProOffice und werden künftig von mehr als 12.150 Kunden weltweit eingesetzt.

Über VertiGIS:

VertiGIS ist ein führender Lösungsanbieter und Softwareentwickler im Bereich der Geoinformationssysteme (GIS). Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Entwicklung von Softwarelösungen und Dienstleistungen, die Kunden in den Marktsegmenten Versorgungswirtschaft, Landmanagement, Behörden, Energiewirtschaft, Telekommunikation und Industrie dabei unterstützen, Brücken zwischen den Prozessen ihrer Branchen und der Ortungstechnologie zu bauen. Tausende von Kunden und Millionen Endanwender in aller Welt nutzen das VertiGIS-Produktportfolio, das entwickelt wurde, um die Möglichkeiten führender Kartierungs-Softwarelösungen, insbesondere von ArcGIS® der Firma Esri, zu erweitern. Zu den wichtigsten Produktmarken gehören UT for ArcGIS®, die 3A-Produktlinie, Geocortex®, GEONIS, ConnectMaster™, M4® Solutions, GeoOffice, WebOffice und ProOffice. Weitere Informationen sind zu finden unter www.vertigis.com

Über Battery Ventures:

Battery ist bestrebt, in moderne, segmentbestimmende Unternehmen inauf Märkten wie Software und Dienstleistungen, Webinfrastruktur, Internet für Endanwender sowie mobile und industrielle Technologien zu investieren. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und unterstützt Firmen in verschiedenen Phasen, angefangen von der Seed-Finanzierung bis hin zu Private Equity. Es investiert weltweit über seine Niederlassungen in Boston, der San Francisco Bay Area, London, Israel und New York. Folgen Sie der Firma auf Twitter @BatteryVentures, oder besuchen Sie unsere Website www.battery.com. Eine vollständige Liste der Portfoliounternehmen von Battery finden Sie hier.

About Mapcom Systems:

Mapcom Systems ist der Entwickler der M4® Solutions Suite und von Pinpoint811™. Dabei handelt es sich um Anwendungen, mit denen Kommunikationsdienstanbieter Daten-, Automatisierungs- und Glasfasermanagement-Tools kombinieren können, um sich einen vollständigen Überblick über ihr Netzwerk zu verschaffen und auf diese Weise Effizienz- und Wachstumssteigerungen zu erzielen. Mapcom Systems kooperiert mit Kommunikationsanbietern auf der ganzen Welt, vor allem aber mit denen im ländlichen Amerika. Mehr dazu unter www.mapcom.com.

