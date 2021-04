MapleStory begeht 16. Geburtstag mit Hotel-Update und Maple Erinnerungen

MapleStory Hotel Maple VIP-Mitgliedschaft bietet zur Geburtstagsfeier besondere Vorteile und Bonusleistungen für Mini-Games und Missionen

MapleStory, das kultige, kostenlose, weltweit verfügbare MMORPG von Nexon, öffnet anlässlich des 16. Geburtstags des Spiels die Türen zum exklusiven Hotel Maple.

MapleStory Celebrates Its 16th Anniversary With Hotel Update and Maple Memories (Graphic: Business Wire)

Von heute an können Spieler die Vorteile der Hotel Maple VIP-Mitgliedschaft genießen und an speziellen Geburtstagsevents mit neuen Missionen und Mini-Games teilnehmen. In den Sozialen Medien besteht die Möglichkeit, sich wieder mit alten Spielfreunden in Verbindung zu setzen und sich über die tollsten MapleStory-Erinnerungen auszutauschen.

Maple-Spieler mit Charakteren von mindestens Level 101 können sich als VIP-Mitglieder Zugang zum Hotel Maple verschaffen. Dieser Vorteil ist ein besonderes Bonussystem zum 16. Geburtstag des Spiels. Informierte Hotel Maple Kenner stehen auf der Spielseite zur Verfügung, um die zahlreichen Vorteile der VIP-Mitgliedschaft zu erklären und Spieler bei jedem Schritt ihres Weges zur Maximierung ihrer Erfahrung und Bonusleistungen zu unterstützen.

Mit ihrer VIP-Mitgliedschaft erhalten Spieler die Möglichkeit, zum 16. Geburtstag spezielle Punkte und Münzen zu gewinnen. Dazu müssen sie Geburtstagsmissionen und Mini-Games durchführen. Münzen und Punkte können für eine Reihe unterschiedlicher Artikel eingelöst werden, darunter Mitgliedspunkte, VIP-Skill-Punkte und VIP-Coupons, um die Mitgliedschaft hochzustufen. Kaufe spezielle Artikel in einem der zahlreichen Hotel Maple Shops und verbessere deine Statistik.

Im Lauf der Feier können VIP-Mitglieder ihre Mitgliedschaft hochstufen und sich als Gegenleistung zusätzliche Vorteile verdienen, die auf der Grundlage des Ranges der Charaktere in der selben Welt verteilt werden. Maple-Spieler, die die VIP-Prestige-Stufe erreicht haben, erhalten die wertvolle Hotel Maple Münze für VIP-Mitglieder.

Zusätzlich zum laufenden Event können Spieler sich zu Erinnerungen an MapleStory mitteilen und auf ihren Twitter-, Instagram- und YouTube-Seiten unter dem Hashtag #MapleMemories ihre besten Spielerlebnisse und MapleStory Inhalte posten. Sämtliche Posts in den sozialen Medien, die diesen Hashtag enthalten, werden auf der Maple Memories Website zusammengestellt. Dort können die Spieler sich mit ihren Maple-Freunden in Kontakt setzen und sich ihre liebsten MapleStory-Momente der vergangenen 16 Jahre wieder gemeinsam ins Gedächtnis rufen.

MapleStory ist eines der größten und aktivsten frei spielbaren, seitlich scrollenden MMORPGs mit mehr als 13 Millionen registrierten Spielern allein bei seinen globalen Diensten von insgesamt sieben MapleStory-Diensten auf der ganzen Welt. Das Spiel wurde erstmals im Mai 2005 in Nordamerika veröffentlicht und wächst und entwickelt sich zusammen mit seiner leidenschaftlichen Community seit seinem Start vor über 16 Jahren ständig weiter. Bisher wurden über 274 Millionen Charaktere erschaffen. Damit wäre MapleStory das Land mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt.

Nexon America, eine Tochtergesellschaft der NEXON Co., Ltd. („Nexon“) (3659.TO), ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Spielen mit mehr als 100 Live-Spielen in mehr als 190 Ländern. Nexon war Vorreiter bei Mikrotransaktionen und dem Free-to-Play-Geschäftsmodell und verfügt über unübertroffene globale Expertise bei anspruchsvollen Live-Game-Operationen, der Pflege von Spieler-Communitys und der Fortführung von Titeln über Jahre, sogar Jahrzehnte. Das 1994 in Korea gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Japan und ist an der Tokioter Börse notiert.

