MapleStory erweitert Spieluniversum im „Neo Part One“-Update mit neuer Bogenschützenklasse, Kain

MapleStory, das kultige globale Free-to-Play-MMORPG von Nexon, hat heute Neo gelauncht: Darkness Ascending, Teil Eins des Sommer-Updates, das größte Inhalts-Update für das Spiel im Jahr 2021. Neo Part One fügt ein komplett neues Gebiet, Cernium, hinzu, erhöht die Maximalstufe auf 300 und bietet heute besondere, zeitlich begrenzte Events, zusätzlich zum Hinzukommen eines neuen „Nova-Bogenschützen-Jobs (Nova Archer), Kain, am 23. Juni.

Zunächst kommt am 23. Juni ein neuer Nova-Bogenschützen-Job – der Darkness Chaser, Kain – ins Spiel. Kain ist ein mächtiger Bogenschütze, der darum kämpft, seine verlorene Vergangenheit zurückzuerlangen, nachdem er entdeckt hat, dass seine Organisation ihn betrogen hat. Mit der Whispershot, einer Einhandwaffe, zusammen mit Nahkampfwaffen aus seinem Waffengürtel, verfügt Kain über ein effektives und vielseitiges Waffenhandwerk, um seinen Feinden schwere Treffer beizubringen.

Die Grenze zwischen den zwei Welten ist verschwunden und Cernium, die Stadt der Götter, ist wieder aufgetaucht. Das neue Gebiet Cernium ist jetzt im Spiel verfügbar und bringt neue Herausforderungen und Quests für alle Spieler. Als zusätzliche Verstärkung steht jetzt eine Spezialfähigkeit namens Sacred Power (Heilige Kraft) zur Verfügung, die im Kampf gegen die Monster auf dem Grandis-Kontinent hilft. Die Sacred Power wird durch das Anlegen von Sacred Symbols (Heilige Symbole) erlangt, die verbessert werden können, um die Sacred Power sowie die wesentlichen Eigenschaften zu erhöhen.

Ab heute wird die maximale Charakterstufe von 275 auf 300 erhöht und die Menge an EXP, die zum Aufleveln zwischen den Stufen 210-250 benötigt wird, wurde verringert. Das Update beinhaltet außerdem erhöhte EXP-Prämien für Quests am Arcane River und modifiziert die Todesstrafe für Charaktere auf einen verringerten Drop-Rate-Prozentsatz anstelle von verlorener Gesamterfahrung.

Teil eins des Neo-Updates bringt auch das neue Neo-Castle-Event zu MapleStory. Neo Castle, ein geheimnisumwittertes Gebiet, entstand, als sich Maple World und Grandis World zusammenschlossen und einen Ort schufen, an dem man eine Reihe neuer Events mit den folgenden Features und Shops erleben kann, die jetzt verfügbar sind:

Neo Stone Shop : Spieler können Neo Stones für eine Reihe von Verbesserungen eintauschen, die verwendet werden können, um Gegenstände zu verbessern und das Wachstum der Charaktere zu erhöhen

: Spieler können Neo Stones für eine Reihe von Verbesserungen eintauschen, die verwendet werden können, um Gegenstände zu verbessern und das Wachstum der Charaktere zu erhöhen Neo Gem Shop : Neo Gems werden durch das Spielen eines der vielen neuen Minispiele verdient und können verwendet werden, um spezielle schmückende Gegenstände zu kaufen

: Neo Gems werden durch das Spielen eines der vielen neuen Minispiele verdient und können verwendet werden, um spezielle schmückende Gegenstände zu kaufen Neo Core Shop : Neo Cores können durch das Bekämpfen von Bossen gesammelt werden und können zum Kauf einer Vielzahl von seltenen Gegenständen verwendet werden

: Neo Cores können durch das Bekämpfen von Bossen gesammelt werden und können zum Kauf einer Vielzahl von seltenen Gegenständen verwendet werden Neo Meso Shop: Der Meso Shop ist voll mit wirkungsvollen Gegenständen, die mit Mesos gekauft werden können

Das Neo-Update enthält außerdem die folgenden Updates und Features:

Burning World und Tera Burning

Die „Burning World“- und „Tera Burning“-Ereignisse kehren zurück, um ein schnelles Spielerwachstum zu ermöglichen. Die Spieler können „Burning“-Charaktere erstellen und bestimmen, die bei jedem Levelaufstieg 1+2 Stufen auf Lv. 150 und Lv. 200 steigen, zusätzliche Level-Up-Belohnungen erhalten und die einzigartige „17-Star Unique Absolab“-Waffe erhalten.

Das Better Maple Project bringt eine Vielzahl neuer Verbesserungen für ein insgesamt verbessertes Gameplay, darunter:

Die V-Matrix wurde für eine einfachere Bedienung optimiert

Bosskämpfe wurden verbessert und ein neues Boss-Einstiegssystem wurde hinzugefügt, das es den Spielern ermöglicht, vom aktuellen Kanal sofort in den Wartebereich zu gelangen, indem man einfach den Boss und die Schwierigkeit auswählt und „GO“ drückt

Die Skill-Tooltips wurden erweitert, um die Lesbarkeit und Verständlichkeit der Skill-Beschreibungen zu verbessern

Die Funktionalität für angelegte Gegenstände wurde verbessert, so dass Spieler nun die Möglichkeit haben, angelegte Gegenstände mit anderen im Chat verlinkten Gegenständen zu vergleichen

Die Clean Slate Scroll wurde aktualisiert und wird, während sie in Besitz ist, in eine Pure Clean Slate Scroll umgewandelt, um das Item bei einem Fehlschlag vor Zerstörung zu schützen

Es wurde eine Benachrichtigung hinzugefügt, die Spieler darauf hinweist, wenn Safeguard während der „Star Force“-Verbesserung automatisch deaktiviert wird

Der Handel auf dem Meso Market, der für andere Charaktere in derselben Welt im Gange ist, wurde aktualisiert und kann nun zusätzlich zum Abbrechen oder Annehmen von Handelsgeschäften angezeigt werden

Das tägliche Listing-Limit des Meso Market wurde auf 20 erhöht

Mapler können jetzt Mu Gongs Soul Shard im Mu Lung Dojo Point Shop kaufen

Um mehr über MapleStory zu erfahren, besuchen Sie bitte http://maplestory.nexon.net

