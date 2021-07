MapleStory-Update „Neo: Light’s Wrath“ verspricht mit Seren und Hotel Arcus einen neuen Boss und Erzählstrang

Entdecken Sie die Hinweise der alten Götter in einem neuen Level-270-Gebiet, den neuen Boss Seren, das laufende Neo Castle Event und mehr!

MapleStory,das kostenlose globale MMORPG mit Kultcharakter von Nexon, hat mit „Neo: Light’s Wrath“ den zweiten Teil eines riesigen Content-Updates für den Sommer herausgebracht, welches das brandneue Wüstengebiet Hotel Arcus und neue Quests für Spieler ab Level 270 bietet. Das Update „Neo: Light’s Wrath“ besticht außerdem mit dem neuen Boss Seren und setzt die Events Neo Castle, Tera Burning und Burning World fort.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210722006097/de/

MapleStory’s Neo: Light's Wrath Update Unveils New Boss Seren and Hotel Arcus Questline (Photo: Business Wire)

Verborgene Geheimnisse der alten Götter werden im Wüstengebiet Hotel Arcus enthüllt, das für Spieler geöffnet wurde, die Level 270 erreicht und den 5. Beruf erreicht sowie den Quest „[Cernium (After)] Defensive Tactics“ abgeschlossen haben. Wenn die Spieler den Hinweisen der alten Götter folgen, werden die Geheimnisse des Hotel Arcus enthüllt und etliche Quests angeboten, bei deren Abschluss die Spieler mit dem Heiligen Symbol: Arcus belohnt werden.Nachdem alle Hotel-Arcus-Quests abgeschlossen sind, können Spieler im Saloon des Hotel Arcus tägliche Quests für Archelon durchführen, die ebenfalls mit dem Heiligen Symbol: Arcus belohnt werden.

Mit dem Ende der Schlacht bei Cernium hat sich Seren als Gott inkarniert, der die Macht der alten Götter ausübt. Spieler der Stufe 265, die den 5. Beruf erreicht und den Quest „[Cernium (After)] Defensive Tactics“ abgeschlossen haben, können ihre Kräfte mit dem mächtigen neuen Boss Seren messen, indem sie ein spezielles Portal in der Haupthalle des Königspalastes von Cernium betreten. Wenn sie gegen Seren gewinnen, haben Spieler die Chance, sich Mitras Nodestone und Mitras Rage Emblem zu verdienen, die Teil des Pitched-Boss-Setssind. Mitras Nodestone schaltet die Fertigkeit Solarwappen frei, wenn er verwendet wird, und Mitras Rage Emblem bietet +40 Primärwert/Sekundärwert für Ihre Klasse und +5 Angriff/Magischer Angriff. Mitras Rage Emblem ist handelbar, bis es ausgerüstet ist, und kann auf Level 200 ausgerüstet werden.

Das Update „Neo: Light’s Wrath“ setzt die Events Neo Castle, Tera Burning und Burning World fort.

„Neo Castle“-Event: Neo Castle istein geheimnisumwittertes Gebiet und entstand durch die Kombination von Maple World und Grandis World, wodurch ein Raum geschaffen wurde, in dem man eine Reihe neuer Events und Minispiele erleben kann, einschließlich neuer Möglichkeiten, NEO-Währung zu verdienen, und der folgenden verfügbaren Funktionen und Shops:



Neo Stone Shop : Spieler können Neo-Steine gegen eine Vielzahl von Gegenständen eintauschen, die zur Verbesserung der Ausrüstung und zur Steigerung des Charakterwachstums verwendet werden können



: Spieler können Neo-Steine gegen eine Vielzahl von Gegenständen eintauschen, die zur Verbesserung der Ausrüstung und zur Steigerung des Charakterwachstums verwendet werden können

Neo Gem Shop : Neo Gems werden durch das Spielen eines der vielen neuen Minispiele verdient und können verwendet werden, um spezielle schmückende Gegenstände zu kaufen



: Neo Gems werden durch das Spielen eines der vielen neuen Minispiele verdient und können verwendet werden, um spezielle schmückende Gegenstände zu kaufen

Neo Core Shop : Neo Cores können durch das Besiegen von Bossen gesammelt und zum Kauf einer Vielzahl von Erweiterungsgegenständen verwendet werden



: Neo Cores können durch das Besiegen von Bossen gesammelt und zum Kauf einer Vielzahl von Erweiterungsgegenständen verwendet werden

Neo Meso Shop: Der Meso-Shop ist voller nützlicher und schmückender Gegenstände, die mit Mesos gekauft werden können



Burning World und Tera Burning Plus: Die „Burning World“- und „Tera Burning Plus“-Events ermöglichen weiterhin ein schnelles Spielerwachstum, indem die Spieler „Burning“-Charaktere erstellen und bestimmen können, die bei jedem Level-Aufstieg bis auf Lv. 150 und Lv. 200 jeweils 1+2 Stufen aufsteigen. Sie erhalten aber auch weitere Belohnungen beim Level-Aufstieg und können die einzigartige „17-Star Unique Absolab“-Waffe gewinnen, wenn Ihr „Tera Burning Plus“-Charakter Lv. 220 erreicht. Burning World Leap beginnt am 25. August, und Charaktere ab Lv. 150 können in jede beliebige Welt in ihrer Region springen, die kein Reboot ist.

Mehr über MapleStory erfahren Sie auf http://maplestory.nexon.net

Unterlagen – Video zu „Neo: Light’s Wrath“ – Artwork

Soziale Medien: TikTok / Twitter / Instagram / Twitch / Facebook / YouTube / Website

Über MapleStory https://maplestory.nexon.net

MapleStory ist eines der größten und aktivsten frei spielbaren, seitlich scrollenden MMORPG mit mehr als 13 Millionen registrierten Spielern allein bei seinen globalen Diensten von insgesamt sieben MapleStory-Diensten auf der ganzen Welt. Das Spiel wurde erstmals im Mai 2005 in Nordamerika herausgegeben und wächst und entwickelt sich zusammen mit seiner leidenschaftlichen Community seit seinem Start vor über 16 Jahren ständig weiter. Bisher wurden über 274 Millionen Charaktere erschaffen. Damit wäre MapleStory das Land mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt.

Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. („Nexon“), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es ihren Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210722006097/de/

Brian Klotz

Nexon America

pr@nexon.com