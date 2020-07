Marathongipfel in Brüssel: Noch weit entfernt vom Längenrekord

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wird der am Freitag begonnene EU-Sondergipfel zu den EU-Finanzen für die kommenden sieben Jahre zum längsten in der Geschichte der Europäischen Union? Immerhin lag der Gipfelbeginn am Sonntagabend bereits rund 60 Stunden zurück. Von dem EU-Rekord waren die 27 Staats- und Regierungschefs allerdings an Tag drei des Treffens noch weit entfernt. Der bislang längste Gipfel in der Geschichte der Union war nämlich erst am frühen Morgen des fünften Tages zu Ende gegangen.

Damals, im Dezember des Jahres 2000, hatten die Staats- und Regierungschef in Nizza einen neuen EU-Vertrag ausgehandelt, der ein weiteres Zusammenwachsen Europas ermöglichte. So wurden die Weichen für die Aufnahme von den damals noch nicht zur EU gehörenden Ländern Mittel- und Osteuropas sowie von Malta und Zypern gestellt.

Für Deutschland hatte an dem Gipfel der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder teilgenommen. Gastgeber war Jacques Chirac. Gestritten wurde damals vor allem lange über die künftige Stimmengewichtung im EU-Ministerrat. Die neue Vereinbarung führte dazu, dass stärker bevölkerte Länder mehr Gewicht bekamen. Damals hatte die EU erst 15 Mitglieder.

Beim aktuellen EU-Sondergipfel verhandeln Bundeskanzlerin Angela Merkel und Co seit Freitagvormittag in Brüssel über ein milliardenschweres Konjunkturprogramm, das die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll. Zudem muss eine Einigung über den langfristigen EU-Haushalt erzielt werden. Insgesamt geht es um rund 1,8 Billionen Euro. Eigentlich sollte der Gipfel nur zwei Tage dauern. Ob es eine Einigung geben wird, war zunächst unklar./aha/DP/zb