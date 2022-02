Marc DeBevoise wird neuer Chief Executive Officer bei Chief Executive Officer

Der erfahrene Technologie- und Medienexperte wird die nächste Wachstumsphase des führenden Anbieters von Videolösungen leiten

Brightcove Inc. (Nasdaq:BCOV), der weltweit führende Anbieter einer intelligenten Plattform für Videostreaming, Monetarisierung und Kommunikation, hat Marc DeBevoise zum Chief Executive Officer und Board Director ernannt. DeBevoise nimmt seine Tätigkeit am 28. März 2022 auf. Der erfahrene Unternehmer aus dem Medien- und Technologiebereich tritt die Nachfolge von Jeff Ray an, der sich aus seiner Rolle als CEO und Vorstandsmitglied zurückzieht.

DeBevoise bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie, Medien, Direct-to-Consumer und Streaming mit zu Brightcove. Zuvor war er als Chief Digital Officer von ViacomCBS, als CEO und President von CBS Interactive sowie in Führungspositionen bei Starz und NBCUniversal tätig. In seinen Funktionen bei ViacomCBS leitete DeBevoise die vereinheitlichten Streaming-, Digital- und Technologieaktivitäten des Unternehmens auf globaler Ebene und war für die Direct-to-Consumer-Streamingdienste des Unternehmens verantwortlich, von denen viele unter seiner Leitung gegründet wurden, beispielsweise Paramount+/CBS All Access, CBSN und CBS Sports HQ.

Als Architekt der digitalen Strategie von CBS positionierte DeBevoise das Unternehmen als führenden Anbieter von Multiplattform-Inhalten mit einem Top-10-Internetportfolio für Verbraucher und einer Spitzenposition im werbegestützten und abonnierten Direct-to-Consumer-Streaming. Er leitete zudem die Expansion des Unternehmens in zahlreichen anderen wachstumsstarken Bereichen, darunter Mobile und Social Video, programmatische und datengesteuerte Werbung, Sportwetten und Glücksspiel.

„Marc ist eine beeindruckende, talentierte Führungspersönlichkeit, die über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung großer, vielfältiger Teams verfügt und diese für überdurchschnittliches Wachstum und Innovation positioniert“, so Deb Besemer, Chairman des Brightcove Board. „Seine erfolgreiche Tätigkeit als CDO von ViacomCBS und CEO von CBS Interactive, wo er für die Entwicklung eines schnell wachsenden, milliardenschweren Digital- und Streaminggeschäfts verantwortlich war, macht ihn zur ersten Wahl für die Leitung von Brightcove. Unser Team und unsere Kunden werden von Marcs Erfahrung stark profitieren.“

„Wir befinden uns noch in den Anfängen der Streaming-Video- und Geräte-Revolutionen, insbesondere im Hinblick auf die Einführung in Unternehmen“, erklärte DeBevoise. „Brightcove ermöglicht es jedem Unternehmen, jeder Marke, jedem Medienunternehmen und jedem Content-Ersteller, Inhalte zu eigenen Bedingungen zu erstellen und zu verbreiten und die eigene Streamingzukunft zu sichern. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um als verteilte, agnostische Videoplattform zu agieren“, so DeBevoise weiter. „Brightcove ist für erstklassige Skalierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit bekannt – unverzichtbare Voraussetzungen, um Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Ich bin begeistert von der Aussicht, Mitglied dieses talentierten Teams zu werden, und freue mich darauf, noch mehr Innovationen für unsere Kunden und ihr Publikum zu liefern.“

„Jeff Ray leitete während seiner Amtszeit ein talentiertes Team, das Brightcove zu Rentabilität, Wachstum und einer starken technologischen Grundlage für die Zukunft geführt hat. Im Namen des Vorstands sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Brightcove danken wir Jeff Ray für seine ausgezeichnete Führung des Unternehmens in den letzten vier Jahren und wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand", sagte Deb Besemer.

DeBevoise schließt sich dem zweifachen Technologie-Emmy-Preisträger Brightcove zu einem spannenden Zeitpunkt an. Das Unternehmen wurde im Aragon Research Globe 2022 als führend ausgezeichnet und übernahm kürzlich Wicket Labs, ein Unternehmen für Publikumseinblicke, das Nutzertransparenz für Content und Abonnentenanalysen bietet, sowie HapYak, eine erstklassige Technologie zur einfachen Integration von Interaktivität in Videos. Diese Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund der jüngst erfolgten Markteinführung der bahnbrechenden Live- und On-Demand-Kommunikationsplattform Brightcove CorpTV und von Brightcove Marketing Studio, einer digitalen Marketinglösung, mit der Marketingexperten in verschiedenen Funktionen Videocontent einfach über ihre alltäglichen Martech-Systeme finden, verwenden und für neue Zwecke nutzen können.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Videotechnologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder auf welchen Geräten sie Inhalte konsumieren. In mehr als 70 Ländern ermöglicht die intelligente Brightcove-Videoplattform Unternehmen einen effektiveren Verkauf an Kunden, Medienunternehmen ein zuverlässigeres Streaming und eine bessere Monetarisierung von Inhalten sowie jeder Organisation eine verbesserte Kommunikation mit Teammitgliedern. Mit zwei Emmy® Awards für Innovation in den Bereichen Technologie und Engineering, einer im Branchenvergleich führenden Verfügbarkeit und unübertroffener Skalierbarkeit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe für das, was mit Video möglich ist. Folgen Sie Brightcove auf Twitter, LinkedIn und Facebook. Besuchen Sie uns auch auf www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business™.

