Marc Ospald wechselt zu Habbel Pohlig & Partner

Mit Marc Ospald verstärkt der Wiesbadener Vermögensverwalter sein Team um einen langjährig erfahrenen Portfoliomanager. Er leitete den Bereich Liquid Alternatives bei Frankfurt Trust, später Oddo BHF Frankfurt-Trust, und war zuletzt als Abteilungsdirektor im Bereich Aktien und Derivate des Portfoliomanagements von Helaba Invest tätig.

Ospald soll bald neue Fonds betreuen

Als Teil des Bereichs Portfoliomanagement von Habbel, Pohlig & Partner wird Herr Ospald künftig das Management bestehender Fonds ebenso wie die Weiterentwicklung und den Ausbau der Produktpalette unterstützen.

Marc Ospald hält einen Master of Arts in Finance sowie die Titel Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA) und Certified International Investment Analyst (CIIA).

