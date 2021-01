Marke VW hält Absatzrückgang in Grenzen - ID.3 verkauft sich gut

Hamburg (Reuters) - Volkswagen hat den Absatzrückgang dank des robusten Geschäfts in China in Grenzen gehalten.

Die Auslieferungen der Hauptmarke VW fielen im vergangenen Jahr um 15 Prozent auf 5,3 Millionen Fahrzeuge, wie die Wolfsburger am Dienstag mitteilten. Damit hielt sich VW dank eines Schlussspurts und seiner weltweiten Präsenz besser als etwa der französische Rivale Renault, dessen weltweite Verkäufe wegen der Pandemie um mehr als ein Fünftel einbrachen. Im Schlussmonat sanken die Auslieferungen von VW nur noch um zwei Prozent. Als Verkaufsschlager unter den E-Autos entpuppte sich den Angaben zufolge der neue ID.3, von dem VW im ersten Jahr 56.500 Stück losschlug. Das Modell führte in mehreren europäischen Ländern die Verkaufsstatistik an.