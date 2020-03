Marke VW - Zusammenbruch der Lieferkette steht kurz bevor

Hamburg (Reuters) - Volkswagen geht davon aus, dass die Teileversorgung der Werke wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Krise schon bald abreißen wird.

"Durch die zunehmend herausfordernde und dynamische Situation im Bereich der Zulieferer und Logistik kann eine stabile Versorgung der Werke nicht mehr dauerhaft gewährleistet werden", teilte die Marke VW am Mittwoch bei der Präsentation der Bilanz 2019 mit. Gleichzeitig zeichne sich ab, dass der Absatz in Europa einbreche. VW werde deshalb die Produktion in seinen europäischen Werken für zunächst zehn Werktage aussetzen.

Am Vortag hatte Volkwagen mitgeteilt, die Hauptmarke des Wolfsburger Konzerns wolle die Produktion in den europäischen Werken sukzessive herunterfahren und die Fertigung dann zwei Wochen aussetzen. In den deutschen Werken soll die Arbeit bereits am Donnerstagabend nach der Spätschicht weitgehend zum Erliegen kommen.