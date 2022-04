Markt-Update: Dax baut Gewinne aus – Hornbach stark nach Kaufempfehlung, Sartorius startet gut ins Jahr, Manz auf Erholungskurs

Der Dax hat am Donnerstag weiter zugelegt. Nach seinen deutlichen Vortagsgewinnen weitete der Leitindex die Gewinne im frühen Handel nochmals um 0,20 Prozent auf 14 391,39 Punkte aus. Der MDax gewann 0,24 Prozent auf 31 177,19 Zähler und der Eurozonen-Index EuroStoxx stieg um 0,4 Prozent.

Laut den Experten der Credit Suisse haben die Anleger verstärkt die Berichtssaison der Unternehmen im Blick, nachdem zuletzt der Ukraine-Konflikt, die Corona-Lage in China und das Dauerthema Inflation das Geschehen prägten. Die LBBW schrieb am Morgen, dass die Finanzmarktakteure auf extrem hohe Teuerungsraten inzwischen eingestellt sind.

Ein Kurssturz der Netflix -Aktie bremste zwar im New Yorker Handel die Technologiewerte, an der Wall Street hat der Dow Jones Industrial nach dem starken Vortag aber auch am Mittwoch wieder Kursgewinne verbucht. Mit den nach Börsenschluss vorgestellten Zahlen könnte Tesla nun auch im US-Tech-Sektor die Stimmung wieder aufhellen.

Hornbach Holding steigen nach Berenberg-Kaufempfehlung

Die Aktien der Hornbach Holding sind am Donnerstag nach einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg um gut drei Prozent auf 120,10 Euro gestiegen. Das ist ein Hoch seit Ende März. Dank überdurchschnittlich großer Filialen, eines großen Sortiments, projektbezogener Angebote und niedriger Preise punkte die Baumarktholding mit einer besseren Kundenbindung und höheren Umsätzen pro Fläche als die Konkurrenz, schrieb Analyst Benjamin Thielmann. Zudem liege Hornbach, was den Online-Marktanteil angehe, gleichauf mit dem deutschen Marktführer Obi. Bei einem Ziel von 150 Euro nahm der Experte die Bewertung der Aktien mit „Kaufen“ auf.

Damit traut Thielmann den Papieren mittelfristig ein Rekordhoch zu, nachdem ihr durch Corona getriebener Lauf mit einer Bestmarke von gut 140 Euro Anfang Februar zunächst ein Ende gefunden hatte. Trotz des jüngsten Rücksetzers kosten die Aktien immer noch etwa doppelt so viel wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020. Baumärkte zählen zu den Corona-Profiteuren, da viele ihre Wohnungen, Häuser und Gärten verschönerten.

Sartorius steigen – Überraschend guter Jahrestart

Ein überraschend guter Jahresstart hat den Aktien von Sartorius am Donnerstag Rückenwind verliehen. Sie stiegen am Morgen um gut 4 Prozent auf 396,70 Euro. Damit konnten sie über die 21-Tage-Linie bei knapp 394 Euro klettern.

Die überraschend gute Umsatz- und Gewinnentwicklung des Pharma- und Laborausrüsters im ersten Quartal sollte bei den Anlegern gut ankommen, sagte ein Händler. Pessimisten könnten den Auftragseingang kritisieren, allerdings überrasche der leichte Rückgang nach dem starken Vorjahresquartal nicht. Insgesamt sollten die Resultate damit zumindest für eine, wenn eventuell auch nur kurzfristige Kurserholung, reichen.

Sartorius ist einer der Gewinner der Corona-Krise, entsprechend stark hatte die Aktien zugelegt. Mit der Entspannung der Lage in den vergangenen Monaten kamen sie dann unter Druck. Mit einem Minus von 36 Prozent sind sie im laufenden Jahr unter den größten Dax -Verlierern. Allerdings hatte sich der Kurs von Ende 2019 bis Ende 2021 mehr als verdreifacht.

Manz erholt – weitere Auftrag von Britishvolt

Ein weitere Auftrag des britischen Entwicklers und Herstellers von Batteriezellentechnologie Britishvolt könnte dem Erholungsversuch der Manz-Aktien am Donnerstag frischen Schwung verleihen. Die Papiere des Maschinen- und Anlagenbauers stiegen im frühen Handel um 4,4 Prozent auf 41,25 Euro. Damit erholen sie sich weiter vom April-Tief von gut 36 Euro.

Laut einer Mitteilung vom Donnerstag erhielt Manz einen Folgeauftrag für Maschinen zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien von Britishvolt. Der Auftrag mit einem Volumen von rund 20 Millionen Euro folge einem Auftrag für Anlagen zum Zusammenbau von Lithium-Ionen-Zellen für eine Produktionslinie für Batteriezellen an. Diesen hatte Manz im Dezember erhalten, was den Aktien aber nur kurzfristig Rückendwind verliehen hatte. 2022 summieren sich die Kursverluste auf gut ein Fünftel.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com